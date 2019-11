Basket - Jeep Elite - J7 : Match très abouti pour Boulazac qui bat Nanterre 91 à 62

Boulazac souhaitait se reprendre ce samedi soir, face à Nanterre, après la courte défaite, mardi soir face à Boulogne Levallois. C'est un BBD remanié qui s'est illustré face à des franciliens qui n'avaient pas gagné le moindre match à l'extérieur. Boulazac voulait cette victoire et l'a obtenu.

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

7ème journée de Jeep Elite, match au Palio, Boulazac face à Nanterre, devant plus de 4317 spectateurs, ce samedi 2 novembre 2019.

Contrairement à mardi soir, face à Boulogne Levallois, Boulazac débute très bien sa rencontre et prend un avantage 13-4, qui provoque le premier temps mort demandé par le coach de Nanterre, Pascal Donnadieu. Keny Cherry qui a laissé de si beaux souvenirs au sein du BBD, fait son retour sur le parquet, après plus de deux semaines d'absence pour blessure. Les Boulazacois sont bien présents aux rebonds et en interceptions dans ce début de match. Le 1er quart temps est bien maîtrisé par le BBD qui mène face à Nanterre 26 à 14.

Boulazac est dans son match ! Le BBD tente de maintenir la pression sur son adversaire du soir. 36-20 au score au milieu de ce deuxième quart temps. Mais déjà un peu de déchet dans les lancés francs, un mal trop fréquent chez l'équipe périgourdine. Attention aux fautes commises, Jean-Frédéric Morency en est déjà à 3. Nanterre se rebiffe et joue plus juste, du coup, les franciliens font un peu de leur retard. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face à Nanterre, 42 à 34.

Boulazac - Nanterre au Palio © Radio France - Harry Sagot

Attention à bien maintenir la pression et méfiance, car Nanterre est encore bien vivant dans cette rencontre. Le BBD a réussi 3 paniers primés sur les 5 tentés, avant la mi-temps. Encore 3 minutes de temps effectif, et Boulazac a refait un écart, 55-40. Nouveau temps mort demandé par le club visiteur. Nanterre revient un peu, 58-48, encore une minute de jeu et Thomas Andrieux, le coach du Boulazac Basket Dordogne demande un temps mort. Score à la fin du 3ème quart temps, Boulazac mène toujours face à Nanterre, 64 à 52.

Beaucoup de déchets dans les lancés francs côté Boulazacois, c'est encore beaucoup trop ! Espérons que le BBD ne le regrette pas à la fin du match. Les locaux débutent au mieux ce dernier quart temps en réalisant une série, 10-0. Nanterre n'aura jamais été en mesure d'inquiéter Boulazac. Les joueurs Nanterriens sont pris par les fautes. Le BBD aura dominé ce dernier quart temps, empêchant à Nanterre d'espérer revenir. C'est un 4ème succès de la saison pour les périgourdins. Score final, Boulazac s'impose face à Nanterre, 91 à 62.

