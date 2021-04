Basket-Jeep Elite- J7 : Cruel dénouement, Boulazac s'incline après prolongation face au Mans 105-99

Match en retard de la 7ème journée de Jeep Elite de Basket, ce soir, au Palio. Boulazac reçoit Le Mans. Le BBD compte trois succès mais reste lanterne rouge, alors que Le Mans est 7ème avec 7 victoires dont une seule à l'extérieur.

Premier quart temps, Boulazac en réaction

Le Mans fait un meilleur début de match que Boulazac en menant rapidement 1-6. Attention à ne pas laisser cette équipe visiteuse s'échapper trop rapidement. 3-10 après 3 minutes de temps effectif, voilà le BBD déjà obligé à courir après le score. Pas idéal ! 56-12 après 6 minutes de jeu, et Thomas Andrieux, le coach Boulazacois demande son premier temps mort de la soirée. Mais le BBD règle la mire et inscrit deux paniers primés. Boulazac revient et passe devant 19-18. Boulazac défend bien mieux qu'en tout début de match. Boulazac prend quelques rebonds défensifs. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face au Mans, 26 à 18.

Deuxième quart temps, Le Mans se rebiffe un peu

Mauvaise nouvelle d'entrée pour le Boulazac Basket Dordogne, son joueur Benjamin Sene très sanctionné, il en est déjà à 3 fautes commises. C'est beaucoup à ce stade de la rencontre. Le Mans marque enfin à 3 points. 30-25 et encore 8 minutes de temps effectif. 34-27 alors qu'il reste encore 5 minutes. Boulazac tient pour l'instant et maintient sa légère emprise sur Le Mans. 4 paniers primés pour les visiteurs et 5 pour les locaux. 42-36 à 2 minutes des vestiaires. Le Mans a élevé son niveau de jeu et améliore son adresse. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face au Mans 49 à 43.

Troisième quart temps, Boulazac chahuté

Boulazac revient des vestiaires en inscrivant un panier primé, le sixième de la soirée. 52-43. Le BBD a été très présent aux rebonds durant la première mi-temps. 56-43 Boulazac inflige au Mans un 17-0 d'entrée de troisième quart temps. Attention au Mans dont deux joueurs sont à 4 fautes alors qu'il reste beaucoup de temps de jeu. Une mauvaise nouvelle pour les visiteurs. 66-48 gros écart en faveur du BBD et encore 6 minutes de temps effectif. Benjamin Sene sanctionné pour la quatrième fois du match. 66-51, Boulazac vient d'encaisser un 15-0 ce qui oblige Thomas Andrieux a demandé un temps mort. Boulazac qui a compté 23 points d'avance, voit Le Mans revenir à 8 points. Boulazac a perdu sa réussite. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face au Mans, 74 à 68.

Quatrième quart temps, Boulazac doit tenir

Faute technique donné à tout le banc du Mans, en tout début de cet ultime quart temps. Premiers points inscrits par Boulazac. Un instant de flottement dans les deux formations avec des erreurs et des maladresses. 78-73 et 7 minutes à tenir. Boulazac n'a plus autant de réussite à trois points. Les défenses sont en souffrance. 85-74 alors qu'il reste 4 minutes de temps de jeu. Beaucoup de contestations chez les Manceaux qui semblent nerveux ce soir. 88-81 on est dans le money time. Score fin du temps, 93 à 93, Le Mans arrache la prolongation. Score final après prolongation, Le Mans s'impose face à Boulazac 105 à 99.

Statistiques du match Site LNB