Basket - Jeep Elite - J8 : Boulazac impuissant s'incline à Châlons-Reims 100 à 89

8ème Journée de Jeep Elite de Basket, Châlons-Reims face à Boulazac au Palais des Sports Pierre De Coubertin à Chalons en Champagne, ce vendredi 8 novembre 2019.

Une rencontre qui débute par un 7-0 en faveur de Boulazac, pendant que Nick Moore, le meneur Champenois se blesse dans les toutes premières minutes du match. Il retourne sur le banc. Châlons-Reims réplique par la même série, 7-0. 7 partout après 5 minutes de jeu effectif. Les locaux prennent le jeu à leur compte et prennent le score à leur avantage. Boulazac va devoir se montrer plus dur en défense. Les Champenois s'échappent, d'où le premier temps mort demandé par Thomas Andrieux, le coach Boulazacois. Score fin du 1er quart temps, Châlons-Reims mène face au Boulazac Basket Dordogne, 27 à 16.

Boulazac était en difficulté sous les paniers, aux rebonds durant le premier quart temps. Il va falloir corriger pour la suite. Au milieu de ce quart temps, Boulazac court toujours après le score et manque toujours de présence sous les paniers. 37-30 à 5 minutes des vestiaires pour la mi-temps. Score fin du 2ème quart temps, Châlons-Reims toujours devant face au BBD, 49 à 39.

Le retour des vestiaires est difficile pour le BBD qui encaisse un 5-0. Châlons-Reims prend ses aises. Les Champenois maintiennent leur pression. Alpha Kaba, pris par les fautes, une troisième, retourne sur le banc. Châlons-Reims plus en réussite dans les paniers primés. Boulazac parait un peu émoussé. 64-52 il reste 5 minutes de temps effectif. Défensivement, le BBD n'y est pas ! Même si la fin du quart temps lui est favorable. Score fin du 3ème quart temps, Châlons-Reims mène face à Boulazac, 74 à 68.

Il y a malgré tout du suspense à l'entame du dernier quart temps. Mais les joueurs Champenois semblent plus véloces, plus impliqués, plus efficaces. Boulazac grignote son retard et revient à 3 points à 3 minutes de la fin du match. 88-85. Score final, Châlons-Reims bat logiquement Boulazac, 100 à 89.

