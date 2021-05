Basket-Jeep Elite-J8 : Boulazac s'incline après prolongation à Bourg en Bresse 92 à 86

Match en retard de la 8ème journée, ce vendredi soir, salle Ekinox. Le Boulazac Basket Dordogne défie Bourg en Bresse, l'actuel 5ème de Jeep Elite. Bourg en Bresse s'était imposé, il y a un mois, au Palio, 81 à 68. Le BBD vient de mettre fin à une mauvaise série de 10 défaites, en gagnant à Roanne.

Premier quart temps, duel équilibré

Peu de choses à signaler en ce début de rencontre, les deux formations profitent de leurs occasions pour marquer. 5-6 après deux minutes de jeu en faveur des visiteurs. 9-9 un début de match équilibré à l'image du score. Déjà deux paniers primés pour les boulazacois alors qu'il reste un peu plus de trois minutes dans ce quart temps. Best et Nzeulie ont fait mouche à longue distance pour le BBD. Aucune faute contre Bourg en Bresse alors que Boulazac est déjà à 5 fautes d'équipe alors qu'il reste moins de trois minutes. 15-15 et il reste deux minutes de temps effectif. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Bourg en Bresse 20 à 19.

Deuxième quart temps, duel toujours indécis

Trois paniers primés pour Boulazac, aucun pour Bourg en Bresse et un petit 50% de réussite dans les lancés francs pour les locaux, voilà le bilan du premier quart temps. Les burgiens ont raté 8 tentatives de tirs à 3 points. On règle la mire du côté de la JL Bourg qui réussit deux paniers primés coup sur coup. 25-22 et il reste 7 minutes avant la mi-temps. Boulazac plus adroit que son adversaire mène 25-31 et il reste 5 minutes avant de se rendre aux vestiaires. 27-37 premier écart dans ce match et il est pour le club visiteur. il reste 3 minutes de temps effectif. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Bourg en Bresse 44 à 34.

Troisième quart temps, Boulazac tient toujours

Boulazac doit se méfier au retour des vestiaires, car la JL Bourg va vouloir et devoir réagir pour revenir dans le match. 42-49 il reste trois minutes et aucune faute pour le BBD pour le moment. Flowers avec 13 points et Yarou avec 12 points sont les meilleurs marqueurs boulazacois à cet instant du match. 44-55 et il reste 5 minutes dans ce quart temps. Il reste trois minutes dans ce quart temps, Bourg en Bresse est dans la pénalité avec 5 fautes contre une seule pour Boulazac. Les joueurs du BBD résiste toujours bien et nous font plaisir. 46-58 et encore deux minutes à tenir. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Bourg en Bresse 61 à 50.

Quatrième quart temps, tenir pour un exploit

Boulazac rate l'entame de cet ultime quart temps en encaissant un 5-0, Bourg en Bresse revient 55-61. Thomas Andrieux le coach boulazacois prend un temps mort. Ce qui s'avère astucieux car en retour, le BBD inscrit un 4-0 et reprend dix points d'avance. 57-65 et il reste 7 minutes à jouer. 59-65 il reste 6 minutes et l'avantage du Boulazac Basket Dordogne diminue dangereusement. 66-68 à 4 minutes de la fin. Gros suspense à l'approche du money time. 66-72 et il reste un peu plus de 3 minutes. Boulazac tient encore et résiste toujours. Les deux équipes sont dans la pénalité. 70-78 il reste deux minutes à tenir. 77-82 et il reste 52 secondes. Score fin du quatrième quart temps, Bourg en Bresse et Boulazac 82 à 82. On va jouer la prolongation.

Score après prolongation, Boulazac a raté l'exploit de peu en menant toute la rencontre jusqu'au money time et s'incline après prolongation, Bourg en Bresse gagne 92 à 86.