Ce samedi soir, pour cette 9ème journée de Jeep Elite de Basket, Boulazac voulait laisser le CSP muet à l'extérieur et remporter son deuxième derby en Jeep Elite.

Basket - Jeep Elite - J9 : Boulazac, une victoire précieuse et dans la douleur face au Limoges CSP 84-81

Boulazac et Limoges à l'échauffement au Palio avant le derby

Ce samedi 16 novembre 2019, c'était un derby au menu de la 9ème journée de Jeep Elite de Basket. Le Boulazac Basket Dordogne recevait au Palio, le Limoges CSP. Objectif, maintenir le CSP derrière au classement et prendre une petite distance. Un Palio copieusement garni ce soir.

Le Palio bien garni ce soir pour le derby © Radio France - Xavier Dalmont

Bon début de match pour Boulazac qui débute par un 4-0, mais Limoges est là et égalise. Premier panier primé pour le BBD, il est signé Patrick Auda. 11-8. Mais après 5 minutes de temps de jeu, le Boulazac Basket Dordogne est déjà pris par les fautes. 5 fautes, contre une seul pour le CSP. Les Boulazacois ont du mal à rentrer dans le match et n'arrivent pas à imprimer leur rythme. Score fin du 1er quart temps, Limoges devant 20 à 19 face à Boulazac.

Patrick Auda déjà avec 12 points au compteur, semble être le meilleur boulazacois, jusque-là, alors que son équipe fait une prestation moyenne. Même si Limoges ne sort pas le grand jeu, le club visiteur défend très bien. 29-29 à 5 minutes de la mi-temps. Dans ce quart temps, c'est Limoges qui est le plus sanctionné par l'arbitrage. Boulazac tombe dans le piège du faux rythme. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac est mené par le Limoges CSP, 41 à 39.

le derby, Boulazac, Limoges au Palio © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Au retour des vestiaires, les choses ne s'arrangent pas pour le BBD qui encaisse un 7-2. Beaucoup d'erreurs de chaque côté, ce derby n'atteint pas les sommets. Attention, les visiteurs s'échappent, 47-54. Enfin, la réaction des Boulazacois, une belle série 12-0. Boulazac prend enfin le score à son compte. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène enfin, face au Limoges CSP, 62 à 56.

Le dernier quart temps semble ressembler à l'ensemble du match, des cafouillages, peu de points marqués et deux équipes en difficultés. Mais à ce petit jeu, le CSP revient et égalise à 5 minutes de la fin du match. 66-66 à l'approche du money time. La fin de ce derby est très crispant et il y a du doute sur les visages des Boulazacois. Le suspense tient jusqu'au bout. Score final, Boulazac gagne le derby face au Limoges CSP sur le score de 84 à 81.

