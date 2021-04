Basket - Jeep Elite - J9 : L'ASVEL sans trembler s'impose à Boulazac 95-67

Ce samedi 17 avril 2021, c'est encore dans un Palio sans public que le Boulazac Basket Dordogne dispute sa quatrième rencontre en dix jours, celui d'un match en retard de la 9ème journée de Jeep Elite de Basket. Une forte confrontation face au 5ème du championnat, Lyon Villeurbanne.

Premier quart temps, phase d'observation

De tous les basketteurs présents sur le parquet du Palio, en ce début de rencontre, c'est Cameron Wells qui se distingue avec deux paniers. Ce qui permet à Boulazac de mener 4-0. L'ASVEL réagit et égalise 4-4. Bien présents les joueurs du BBD en ce début de match qui prennent des rebonds. Lyon Villeurbanne pas encore réglé a du déchet dans son jeu. 8-6 on est déjà à la moitié de ce quart temps. Noua le joueur de l'ASVEL donne deux points d'avance à son équipe, qui prend le score à son compte après 7 minutes de temps effectif et pour la première fois de la soirée. Puis, 8-14, premier écart de la soirée grâce à un 6-0 en faveur des visiteurs. Score fin du premier quart temps, Lyon Villeurbanne mène face à Boulazac, 18 à 16.

Deuxième quart temps, l'ASVEL domine

Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne font beaucoup d'effort en défense durant cette première mi-temps. Thomas Andrieux réclame son premier temps mort de la rencontre, après un 5-0 pour les visiteurs. 16-29 le trou se creuse en faveur de l'ASVEL qui poursuit sa série et toujours pas de paniers pour Boulazac depuis le début du quart temps. 11-0 pour Lyon Villeurbanne avant que le BBD n'inscrive son premier panier. 16-29 à 7 minutes des vestiaires. Un panier primé pour Boulazac, deux pour l'ASVEL à cet instant du match. Rien ne va à la moitié de ce quart temps 19-34, le BBD n'a marqué que 3 points jusque-là. 6-0 pour les locaux et voilà Boulazac qui refait un peu de son retard, 23-34. Le coach visiteur demande à son tour, un temps mort. Les villeurbannais reprennent leur domination. Score fin du deuxième quart temps, Lyon Villeurbanne mène face à Boulazac 46 à 28.

Boulazac à l'échauffement au Palio avant d'affronter l'ASVEL © Radio France - Christian Lacombe

Boulazac comme l'ASVEL à l'échauffement au Palio © Radio France - Christian Lacombe

Troisième quart temps, du mieux pour le BBD

C'est par un panier primé que le Boulazac Basket Dordogne entame ce quart temps, au retour des vestiaires. Les visiteurs sont rapidement sanctionnés dans ce quart temps avec déjà 4 fautes d'équipe. Il y a du mieux dans l'adresse des hommes de Thomas Andrieux. Mais chaque fois que le BBD se rebiffe, l'ASVEL reprend sa domination. Encore 6 minutes de temps de jeu, 36-55. Boulazac toujours tenu à distance. Flowers est pour l'instant le meilleur marqueur boulazacois avec 10 points à son actif. Score fin du troisième quart temps, Lyon Villeurbanne mène face à Boulazac, 69 à 47.

Quatrième quart temps, l'ASVEL confirme

Un dernier quart temps qui devrait être une formalité pour Lyon Villeurbanne. Boulazac n'y croit plus pour ce match, la domination de l'ASVEL est nette. 51-77 et il reste encore 7 minutes avant la fin de la rencontre. 53-79 et encore 5 minutes de temps de jeu. Lyon Villeurbanne était un ton bien au dessus et obtient son dixième succès de la saison, le 4ème à l'extérieur. Pour Boulazac, il s'agit de sa 14ème défaite et la 8ème au Palio. Score final, Lyon Villeurbanne bat Boulazac, 95 à 67.

Statistiques du match Site LNB