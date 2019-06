Basket Jeep élite : Jérôme Sanchez reste à Boulazac

Boulazac, France

C'est devenu un joueur emblématique du club, très populaire notamment auprès du public. Jérôme Sanchez, le capitaine du Boulazac Basket Dordogne, sera toujours boulazacois la saison prochaine. Le club a annoncé ce jeudi soir lors de la soirée avec les partenaires qu'il prolongeait le contrat du patron de l'équipe pour deux ans.

Le plus ancien joueur sur le parquet

Jérôme Sanchez qui est au club depuis 2015, est désormais le plus ancien joueur du BBD. Pour le club _" Jérôme Sanchez qui a connu la montée, a su s'affirmer comme leader sur et en dehors du terrain au fil des saisons". _Le club veut ainsi conserver un maximum de joueurs qui ont réussi à maintenir le BBD dans l'élite du basket : Rémy Lescat et Jean-Frédéric Morency seront encore périgourdins la saison prochaine puisqu'ils disposent encore d’un an de contrat.

Du changement du côté des Américains

En revanche les Nord Américains, Kenny Chery, Travis Leslie et Akil Mitchell ne seront plus boulazacois la saison prochaine. Autre départ annoncé, celui de Nicolas De Jong qui doit signer à Pau.

Le BBD a également confirmé le recrutement d'un nouveau joueur, Kévin Harley qui vient de Poitiers club de proB.