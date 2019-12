Basket - Jeep Élite : l’Élan Béarnais s'offre le Mans, avec la manière (85-64)

Pau, France

On attendait une réaction, après la gifle à Dijon, lundi dernier, et les 39 points d'écart. Face au Mans, l’Élan, appliqué, est bien rentré dans sa rencontre, avec un 13-8 puis 15-10, dans les toutes premières minutes. Mais l’Élan a connu ensuite une panne offensive. Alors que Le Mans a déroulé, 25-18 à la fin du premier quart temps.

Une meilleure défense dans le deuxième et troisième quart-temps

Dans le deuxième quart-temps, l’Élan a couru après le score, et finalement les efforts des Béarnais, dont Yohan Choupas et Vojdan Stojanovski, seront récompensés. L’Élan, sans complexe, est passé devant à la mi-temps (41-38).

Après la mi-temps, les Béarnais sont repartis avec les mêmes attitudes, volontaires, dans ce troisième quart-temps. Et ils vont compter jusqu'à 16 points d'écart : il y a de l'adresse, y compris à 3 points, et de la présence au rebond dans la raquette. Et en réalisant son meilleur quart-temps défensif, depuis le début de la saison, seulement 7 points encaissés.

Une 7e victoire cette saison

Le Mans de son côté est beaucoup trop brouillon et va lâcher dans le quatrième quart-temps. L’Élan Béarnais va faire mieux que gérer, en gardant un écart de 20 points, et s'impose finalement (85-64).

Avec cette victoire, la 7e de la saison pour l’Élan, les Béarnais ont désormais deux victoires d'avance sur la zone de relégation, et une victoire de retard sur la 7e place.