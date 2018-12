Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais à Chalon-Reims pour lancer un mois décisif

Reims, France

Enchaîner, enfin, loin du Béarn, voilà la marotte de l'Élan, dans les têtes depuis le succès décroché fin novembre contre Chalon-sur-Saône (101-96). Ces dernières semaines, à Boulazac et Antibes, les Vert et Blanc n'avaient pas su valider les succès décrochés au Palais par une victoire à l'extérieur. Alors là, face à un adversaire qui compte simplement une victoire de moins (5 victoires et 6 défaites pour 6 victoires et 5 défaites à l'Élan), gagner est primordial à plus d'un titre.

Laurent Vila : « Aller vers des certitudes sur les matchs à l'extérieur » Copier

Objectif 4 sur 6

Ce déplacement en Champagne sonne comme le coup d'envoi d'un mois de décembre décisif. Après le CCRB, l'Élan recevra le champion en titre, Le Mans, avant d'aller à Gravelines et de recevoir Nanterre entre les fêtes. Et à l'issue de ces matchs, il ne restera que deux sorties pour composter définitivement son billet pour la Leaders Cup. « Oui c'est le début d'un mois capital », reconnaît d'emblée Léo Cavalière, et son coach Laurent Vila de compléter : « Sur les six matchs qu'il reste avant la fin de la phase aller, le challenge c'est d'en gagner quatre ».

Pour remplir ce challenge, un succès à Chalon-Reims est donc plus que souhaitable, sauf que l'adversaire en question reste sur trois victoires de rang face à l'Élan : au Palais (77-69), et deux fois dans sa salle en championnat (102-94) et en Coupe de France (86-85). « C'est du passé, les équipes ont changé » balaie Vila. Pour ce match d'ailleurs, Akos Keller devrait retrouver plus de temps de jeu au poste 5, suite à la fin de l'intérim d'Abdel Sylla comme pigiste médical. Et dans ces changements, Laurent Vila n'oublie pas non plus que le CCRB comte dans ses rangs le meilleur pointeur du championnat, Devin Ebanks (21,4 de moyenne), « et Blake Schlib, MVP il y a quelques années » complète Léo Cavalière.

Soigner l'entame

Dans ce match l'Élan sait déjà que les premières minutes seront décisives. Les Vert et Blanc avaient terminé le premier quart à -9 à Boulazac, à -16 à Antibes... « Ces premières minutes seront déterminantes, prévient Laurent Vila, _il faudra montrer qu'on est prêt à se battre_. Quand on commence avec un écart de points d'entrée, c'est plus compliqué, alors il faut de suite trouver ce qui va nous animer, mentalement et physiquement. On l'a travaillé et j'espère que ça va se concrétiser ». « Sérieux », « intensité », d'autres mots employés par Léo Cavalière pour dire la même chose, « c'est plus mental que physique, il faut qu'on ait ce déclic » poursuit l'ailier-fort qui attend une réaction collective sur ce point. Plus tôt elle arrivera, plus l'Élan pourra continuer à entretenir, dans ce mois charnière, ses ambitions.

Chalon-Reims / Élan Béarnais, c'est à vivre sur France Bleu Béarn, dès 20h15 pour l'avant-match !