Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais à Gravelines-Dunkerque pour le quatre à la suite

Gravelines, France

Il a fallu vite redescendre du petit nuage sur lequel la victoire face au Mans avait installé les Béarnais (6e, 8V-5D). Un jour de récupération et trois séances d'entraînement plus tard, voilà déjà l'heure d'affronter le BCM (10e, 7V-6D) dans son Sportica, avec l'objectif de décrocher une quatrième victoire consécutive.

Rester imprévisibles

Avant ce match, les Béarnais mettent en avant la nécessité de museler l'adversaire : « Ils ont une très bonne attaque, il ne faut pas les laisser prendre feu à domicile et les amener sur un match qui nous ressemble plus », juge le capitaine Yannick Bokolo. « Ils ont perdu trois fois à la maison mais ça reste une équipe très forte offensivement, ajoute Léo Cavalière. Il va falloir réussir à les stopper tout en développant un bon jeu en attaque ». Défendre fort, c'est la base des succès de l'Élan cette saison, sauf que depuis quelques semaines l'équipe tourne à plus de 90 points marqués, ce qui illustre le vieil adage selon lequel l'attaque reste la meilleure des défenses : « Si on n'arrive pas à être solide en défense, il nous faudra au moins bien jouer offensivement, pour se donner une deuxième chance d'emporter ce match » résume le coach Laurent Vila.

Ils seront adversaires vendredi lors de @BCMBasket 🆚 @EBPLO

Aujourd'hui ils s'affrontent dans notre nouvel 1 contre 1...😁🤝@Benji6Sene vu par Yannick Bokolo, Yannick vu par Benjamin 👀



Version longue sur notre Chaîne Youtube ➡️ https://t.co/MPa3mBdsjSpic.twitter.com/jjkCg9CaKl — LNB (@LNBofficiel) December 20, 2018

Cela tombe bien puisque les Vert et Blanc s'appuieront encore une fois sur un Vitalis Chikoko « intenable » dixit son entraîneur, sur CJ Harris, 2e meilleur scoreur de l'élite (238 points, 18,3 de moyenne) ou bien encore son meneur à l'assurance tout risque Mickey McConnell, et son autre créateur, Donta Smith, bref, « ça devient difficile pour les adversaires de savoir comment défendre sur nous, on est assez imprévisible finalement parce que tout le monde peut marquer ou créer pour les autres ».

Avancer vers la Leaders Cup

En cas de succès, l'Élan en compterait 9 après 14 journées, et serait sans doute à une victoire d'une place en Leaders Cup. « J'espère que Mickey nous a bien réservé une place » plaisante Yannick Bokolo qui aimerait bien rejoindre Disneyland Paris en février prochain pour disputer cette Leaders Cup. Ce serait surtout une manière de récompenser un groupe qui monte crescendo au fil des semaines. « Petit à petit on progresse, c'est vrai que c'est satisfaisant, on essaye de construire la-dessus et ça permet de revoir nos objectifs à la hausse » détaille Léo Cavalière.

Attention tout de même aux Nordistes, toujours en course eux aussi pour une place dans le top 8, et attention bien sûr à Alain Koffi et Jean-Michel Mipoka, parce que l'Élan a constaté face au Mans que ses anciens aiment bien se rappeler à son bon souvenir...

BCM Gravelines-Dunkerque / Élan Béarnais, c'est à vivre ce vendredi dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !