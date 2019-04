Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais entame ses dix travaux face à Gravelines-Dunkerque

Pau, France

« On a se sentiment de s'être fait voler » ressasse l'entraîneur Laurent Vila une semaine après la défaite rageante à Levallois (68-66). Pas une raison non plus pour éluder « le match moyen » de ses joueurs de la part du coach béarnais. Alors l'Élan s'est remis au travail au moment d'entamer les dix derniers matchs de la saison régulière. Face à Gravelines-Dunkerque (9e) qui vise ouvertement les playoffs, les Béarnais doivent eux gagner pour préserver leur 2e place.

Continuer de serrer les dents

Pour ce match les Vert et Blanc seront encore privés de Léo Cavalière, Donta Smith et Thibault Daval-Braquet. Sans deux de leurs leaders et avec une rotation diminuée dans le secteur intérieur depuis un mois, le coach Laurent Vila sait que son équipe souffre : « On sait bien qu'on a construit l'équipe pour avoir une certaine force des deux côtés du terrain, notamment au rebond, et là c'est compliqué parce qu'on manque un peu de densité et de créativité. Il y a une redistribution des cartes mais il faut pouvoir jouer ce registre 40 minutes, et c'est compliqué ».

AJ Pacher sera évidemment sollicité, il connaît déjà le meilleur contreur du championnat, Taylor Smith, qu'il a déjà affronté en Italie. « Un joueur très physique, très actif » présente Pacher qui devrait aussi croiser dans la raquette un ancien de la maison béarnaise de retour de blessure, Alain Koffi. « Quand je suis arrivé il a fallu que je prenne mes marques très vite, ajoute Pacher. Maintenant ça va mieux, plus je joue, plus je passe de temps avec mes coéquipiers et mieux je me sens ». « C'est un joueur qui a besoin de bien ressentir le lien qu'il a avec ses coéquipiers pour se sentir bien et prendre ses responsabilités, confirme Laurent Vila. C'est un scoreur avant tout, et on a besoin de ses points, maintenant il se lâche plus, il est plus agressif et ça nous va bien ».

Le bel effet Palais

L'Élan Béarnais n'a plus perdu deux matchs consécutifs en championnat depuis l'enchaînement de la première et de la deuxième journée. Et depuis, l'Élan n'a plus, non plus, perdu dans son antre. « C'est un avantage énorme de jouer à domicile, vu la salle et le public qu'on a » apprécie le dernier arrivé en Béarn, AJ Pacher. « On sait qu'au Palais on a ce regain d'énergie apporté par le public, on se sublime », abonde Laurent Vila

