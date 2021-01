Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais à la relance face à Bourg-en-Bresse

Le temps a semblé très long à Laurent Vila le coach des Vert et Blanc et à ses ouailles depuis le 19 décembre dernier et la défaite "honteuse", dixit Jimmy Vérove, à Strasbourg (94-71). Un match que l'Élan Béarnais a voulu vite évacuer en se plongeant dans le travail, avec cette rencontre face à Bourg-en-Bresse en ligne de mire. Peut-être le seul match que vont disputer les basketteurs palois en ce mois de janvier, même s'ils ne veulent plus se poser ce genre de questions.

Rémi Lesca avant le match Élan Béarnais / JL Bourg au micro de France Bleu Copier

Nicolas De Jong de retour

Cette coupure forcée a permis à l'Élan Béarnais de retrouver toutes ses forces vives : Nicolas De Jong le pivot tenu écarté des parquets en raison d'une blessure au ménisque galope à nouveau comme un cadet. Et puis ce temps aura servi à l'intégration de Justin Bibbins. "Il a besoin d'avoir une emprise sur le jeu et pour ça de connaître ses partenaires, ça demandait un peu de temps", confiait en début de semaine Laurent Vila dans 100% Sport.

En face la JL Bourg, qui dispute l'EuroCoupe et reste ainsi dans le rythme de la compétition. Si Laurent Vila se méfie de l'arrière serbe Danilo Andjusic, Rémi Lesca souligne aussi l'apport du pivot Ivan Buva, arrivé en pigiste médical ces derniers jours : "Il a mis quinze points (16 en réalité, NDLR) lors de son premier match, ça veut dire qu'ils jouent pour lui, que les systèmes ont été travaillés pour lui, ça veut dire que ça sera plus simple pour nous... et en même temps il y a d'autres joueurs de talent à ne pas négliger dans cette équipe". Les deux "Zac", Peacock et Wright, à 14 et 12 points de moyenne par match seront aussi à surveiller.

Même en manque de rythme l'Élan Béarnais avait tenu la dragée haute à l'ogre monégasque lors du dernier match disputé au Palais des Sports. C'est de la même énergie qu'auront besoin face aux Bressans les Palois, à la recherche de la moindre minute de jeu dans cette saison si particulière... avant d'attendre pour savoir de quoi la suite de leur saison sera faite.

Élan Béarnais / JL Bourg, à vivre ce samedi soir dès 20h30