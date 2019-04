Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais à Monaco en outsider

Les Béarnais (4e) en revoyant à la vidéo la défaite de Monaco à l'ASVEL (92-91) auront au moins compris une chose : les Monégasques ne sont pas imbattables ! On pouvait le penser puisque avant cette rencontre les basketteurs de la Roca Team avaient enchaîné onze succès consécutifs, les propulsant de la 12e à la 3e place au classement.

« Limiter la casse »

Le défi est donc de taille pour des Palois pas au mieux en ce moment : « Ils vont nous attendre comme des lapins de trois semaines pour nous croquer, annonce le coach Laurent Vila, on sait très bien qu'aujourd'hui il nous arrive de chercher notre basket en cours de match, ce n'est pas l'idéal au moment d'aller là-bas. On est clairement outsiders ». Un rôle qui va bien au capitaine Yannick Bokolo : « C'est logique vu la dynamique, mais ça ne joue que jusqu'au coup d'envoi, après, on arrive parfois à se mettre au niveau de l'adversaire. Soit on réussira à se mettre à leur niveau pour un score serré, soit on va en prendre 40 ».

Pour ce match, le coach Laurent Vila veut éteindre une des équipes les plus adroites sous le cercle : « Il faudra limiter la casse... Parvenir à limiter leur adresse et leur nombre de tir à l'intérieur, pour que cela se joue à l'adresse à trois points. Là on le sait c'est un peu 50/50, c'est à pari à jouer et on va le jouer ». « Il faut les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de produire » confirme Yannick Bokolo, les Monégasques sont parmi les équipes les moins adroites à trois points, voilà une piste.

Harris revient, pas Cavalière ni Smith

Pour ce match, CJ Harris ménagé à la dernière minute face à Antibes, doit revenir dans la rotation. Laurent Vila devrait à nouveau privilégier un cinq de départ compact et nerveux avec Taqwa Pinero sur le poste 3, et Akos Keller poste 4. En attendant probablement les retours de Léo Cavalière et Donta Smith, espérés par le staff pour le match face à Cholet en fin de semaine.

