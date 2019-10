Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais à Orléans pour se reprendre

Après la défaite à domicile face à la JL Bourg, l'Élan Béarnais espère se reprendre ce samedi à Orléans (20h30). Le coach et les joueurs savent que cela passera notamment par une plus grande rigueur défensive.

Orléans, France

Effacer le premier accroc de la saison, bien vite arrivé au Palais des Sports face à Bourg-en-Bresse, voilà l'objectif de la 3e journée du championnat pour l'Élan Béarnais. Un déplacement à Orléans pour lequel Ronald Moore est remis sur pied.

Laurent Vila avant le déplacement à Orléans Copier

Continuer à progresser défensivement

Avec 95 point en Coupe de France à Limoges, puis 88 à Châlons-Reims et 87 contre la JL, l'attaque béarnaise – 3e de Jeep Élite – semble au point, alors même que Matt Mobley est encore en manque de repères et de confiance (2/15 à 2 points, et 1/7 à 3 points en 54 minutes). C'est défensivement que l'Élan doit hausser son niveau : "On doit encore construire notre identité défensive, reconnait le coach Laurent Vila. Cette année on va essayer de moins s'adapter à l'adversaire pour imposer notre style défensif, ça prend plus de temps et ce n'est pas immédiatement efficace".

Léo Cavalière avant le déplacement à Orléans Copier

La solution sera collective martèle le staff à ses joueurs, et le message est bien relayé par Léo Cavalière. "On a encore la chance d'avoir des bonnes semaines d'entraînement tant qu'on est pas engagé en coupe d'Europe, détaille le capitaine de l'Élan, à nous d'en profiter pour continuer de progresser". L'intérieur des Vert et Blanc sait aussi que le déplacement dans le Loiret n'aura rien d'une balade de santé : "Évidemment que ça peut être un match piège pour se relancer... Ils ont montré qu'ils pouvaient s'accrocher contre Levallois, ils ne perdent que d'un point à Roanne le match des promus, il faudra être très sérieux".

Orléans / Élan Béarnais, c'est à vivre ce soir, dès 20 heures pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !