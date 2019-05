Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais au Mans pour garder le cap

Le Mans, France

Les retours programmés de Léo Cavalière et Donta Smith à l'occasion du match de Cholet n'avaient pas préparé les supporters à vivre une soirée au final bien plus compliquée que prévue pour les Béarnais. Cette défaite (79-70) a eu comme conséquence immédiate d'éjecter l'Élan du top 4 en même temps qu'elle retarde la qualification "mathématique" des Vert et Blanc pour les playoffs.

Laurent Vila : "On a toujours été capable de réagir" Copier

Au Mans sans penser plus loin

"C'est vrai qu'on s'est remis de la pression bêtement en ne prenant pas ce match" reconnait Léo Cavalière au moment d'entamer cette semaine décisive qui verra les Béarnais croiser la route du champion, ce mardi soir, et de leur meilleur ennemi, le CSP Limoges, dimanche au Palais des Sports. "L'importance première c'est Le Mans, pas le Clasico, assure Cavalière, pour l'instant en tout cas".

Léo Cavalière : "Je suis assez confiant concernant la fin du championnat" Copier

Dans le même ordre d'idée, Le Mans pourrait être tenté de regarder plus loin que ce match face à l'Élan, avec une finale de Coupe de France à disputer, samedi, face à l'ASVEL. "Est-ce qu'ils vont se protéger ? s'interroge Laurent Vila, franchement c'est chaque joueur dans sa tête qui a la réponse et sûrement pas le staff ! Je crois quand même qu'ils ont assez de temps pour se concentrer d'abord sur nous".

Chikoko du voyage

Les Béarnais pourraient être privés pour ce déplacement de leur joueur le plus impactant depuis le début de la saison, le pivot Vitalis Chikoko. Touché à la cheville droite face à Cholet, il a manqué les cinq dernières minutes et se soigne, depuis, activement en espérant revenir au plus vite. "Ça se jouera vraiment à quelques heures" a seulement lâché Laurent Vila, la décision sera prise au dernier moment.

🎥 Laurent Vila revient sur la blessure de @Vitah23 lequel figure bien au sein de la délégation paloise en route pour Le Mans ce lundi #MSBEBPLO#ELANation#JeepELITEpic.twitter.com/j9eJbjKfyW — Elan Béarnais (@EBPLO) May 6, 2019

Au match aller, au dénouement rocambolesque, il avait été un des grands bonhommes de la victoire béarnaise avec 24 points et 10 rebonds. Les quatre autres joueurs du cinq majeurs (McConnell, Harris, Cavalière, Smith) devraient à nouveau pouvoir être associés, et c'est Akos Keller qui aura en charge de tenir la baraque sous le cercle en cas d'absence de Chikoko.

