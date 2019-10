Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais au révélateur ASVEL

Villeurbanne, France

On se rassure comme on peut. Si en milieu de semaine l'Élan est rentré d'Athènes avec un -20 dans ses valises, suite à la défaite 102-82, pour son entrée en lice en Champions League, dans le même temps l'ASVEL a sombré 104-63 à Munich contre le Bayern pour sa 3e journée d'Euroligue. Si sur la scène européenne les deux équipes n'évoluent pas dans la même division, en championnat non plus depuis le début de saison elles n'ont pas le même rythme : les Vert et Blanc en battant Le Portel ont équilibré leur bilan (2 victoires, 2 défaites), Lyon-Villeurbanne est toujours invaincu après cinq journées.

Laurent Vila : "Ça peut être un bon tournant dans la saison" Copier

Monter d'un cran défensivement

"Bien sûr qu'on voudrait être la première équipe à faire tomber l'ASVEL en Jeep Élite" sourit Laurent Vila, le coach béarnais. Mais pour cela l'Élan doit régler ses errements défensifs soulignés à chaque sortie depuis le début de la saison. "C'est frustrant bien évidemment, mais il vaut mieux avoir ces difficultés maintenant que plus tard dans la saison, avance Tyrus McGee, en dehors du terrain on s'entend super bien, il faut qu'on garde ces connexions sur le parquet". "Ça passe par plus de dureté, d'activité... des choses techniques qui, tant qu'elles ne seront pas en place, ne nous permettront pas quels que soient les choix, de faire illusion, assure Laurent Vila. À l'AEK, les ingrédients n'étaient pas là, et c'était comme une loupe sur nos erreurs pour les montrer à l'Europe entière".

En face, l'ASVEL est la 3e meilleure attaque du championnat (85 points de moyenne), mais devra faire sans Adreian Payne, toujours absent. "Ça peut être un bon tournant dans la saison" espère Laurent Vila, à condition bien sûr d'éviter une sortie de route trop violente...

ASVEL / Élan Béarnais, c'est à vivre dès 15h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !