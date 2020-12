Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais avec un nouveau meneur et sans rien à perdre contre Monaco

Dire que l'Élan Béarnais a préparé son match face à Monaco dans des conditions atypiques est un doux euphémisme. Déjà parce que la dernière rencontre en compétition des basketteurs palois remonte à un mois, et une défaite à Boulogne-Levallois (84-77), ensuite parce que le meilleur joueur Vert et Blanc du début de saison - Shannon Evans - a fait ses valises direction la Turquie, enfin parce que son remplaçant - Justin Bibbins - n'est arrivé qu'en milieu de semaine et n'a disposé que d'un temps minimum pour découvrir ses partenaires et les systèmes de jeu de l'Élan. Mettez en face la meilleur défense de Jeep Élite (moins de 62 points encaissés en moyenne), un effectif quatre étoiles et une compétition européenne (l'EuroCoupe) pour permettre aux Monégasques de garder le rythme et le décor est planté.

"On ne va pas reculer"

Pour corser le tout, le pivot béarnais Hamady Ndiaye, joker médical de Nicolas De Jong, souffre d'une entorse de la cheville et est forfait pour la venue de la Roca Team. L'Élan à l'effectif plus resserré que jamais comptera sur le caractère affiché depuis le début de la saison pour résister et poser des problèmes le plus longtemps possible à l'équipe de Zvezdan Mitrovic, revenu au club après deux saisons à l'ASVEL. La suite du programme des Béarnais en décembre les conduira à Orléans puis Strasbourg, en attendant un championnat dans des conditions se rapprochant de la normale l'année prochaine...

Laurent Vila : "Une situation finalement assez excitante" Copier

Élan Béarnais / Monaco, à vivre en intégralité ce dimanche soir à 20h55 avec France Bleu Béarn Bigorre !