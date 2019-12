Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais étrillé à Dijon (96-57)

Dans l'avant-match une bonne nouvelle donnait un peu d'espoir à l'Élan Béarnais : le retour anticipé du capitaine Léo Cavalière, en tenue pour l'entraînement, et entré en jeu à la 8e minute. Côté JDA en revanche, le meneur MVP David Holston était absent, toujours en délicatesse avec ses ischios.

Le premier trois points réussi par l'Élan à la 27e minute !

La différence se fait sur les tires pris à trois points dans le 1er quart-temps, Justin Dentmon arrose mais sans succès (0/4 pour, 0/10 pour l'Élan). Les Bourguignons font beaucoup mieux (4/8) comptent 14 points d'avance pour mener 21-7 après dix minutes avec une évaluation de 30 à 2 en faveur de la JDA qui témoigne de ce cavalier seul.

L'Élan sans plus de réussite dans le 2e quart-temps voit Dijon se détacher sans être en mesure de réagir (30-14, 14e). Laurent Vila multiplie les rotations, lance Thibault Daval-Braquet et Yohan Choupas sans beaucoup plus de réussite. Dijon en pleine maîtrise joue à sa main, et monte même en puissance. L'écart est immense au moment de rentrer aux vestiaires, l'Élan est mené 46-25.

Dijon pulvérise l'écart d'entrée de 3e quart temps avec un 16-0 pour mener 62-25. L'éclaircie, minime, c'est le premier shoot à 3 points réussi par l'Élan, inscrit par Vojdan Stojanovski (1/21). La soirée vire au supplice, les Vert et Blanc, complétement dépassés sont menés 74-39 à dix minutes de la fin de la rencontre.

Le 4e quart-temps, anecdotique est encore une fois largement remporté par la JDA (22-18), même si l'Élan se réveille à 3 points grâce au jeune Gérald Ayayi et à Vojdan Stojanovski pour ce score final, qui fait très mal : 96-57.

Les Béarnais vont se changer les idées quelques heures à peine pour les fêtes de Noël, avant de recevoir Le Mans dès vendredi au Palais pour une prestation qui devra être d'un autre calibre.