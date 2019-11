Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais dans l'urgence reçoit Cholet

L'Élan Béarnais ne baisse pas la tête dans la difficulté et compte sur les deux rencontres à domicile face à Cholet et Gravelines pour se relancer.

Pau, France

L'Élan Béarnais va-t-il enfin passer la seconde ? Depuis le début de la saison le club n'a pas été en mesure d'enchaîner deux succès consécutifs, et forcément, au classement les Vert et Blanc sont à la peine (14e). Face à des Choletais réalistes et surprenants 5e (6 victoires pour 2 défaites), "la pression commence à venir" reconnait le coach béarnais Laurent Vila.

Laurent Vila : "Avoir le déclic en championnat" Copier

La continuité, enfin ?

La victoire face à Jérusalem, conséquence d'un match sérieux et appliqué, a montré la voie à suivre. "On voit bien que nos intentions sont là, qu'on a mieux contrôlé le jeu avec moins de balles perdues (11 contre 16 en moyenne en championnat, NDLR), note Laurent Vila. L'intensité on sait ce que ça veut dire avec tous nos derniers matchs, on progresse, maintenant il nous faut gagner pour la confiance déjà, et pour remettre un peu d'équilibre à notre bilan". "Les trois derniers matchs montrent qu'on est de mieux en mieux, enchaîne le meneur Ronald. Maintenant il faut être consistant sur 40 minutes et c'est toujours là qu'on a du mal. Nos défaites tiennent plus de nos propres erreurs que du fait d'avoir été dominé par nos adversaires, on sait qu'on est capable de jouer les yeux dans les yeux avec toutes les équipes du championnat".

Nicolas De Jong, commotionné lors du match à Limoges, sera remis alors que Dentmon, à son aise en BCL (22 points contre l'Hapoel, 24 d'évaluation) devrait avoir plus de rythme dans les jambes pour peser sur le déroulement du match. Cholet, "dont on connait le style de jeu, agressif" synthétise Laurent Vila, pourra compter sur Chris Horton son intérieur, tout simplement le meilleur à l'évaluation en championnat : 22,4 en moyenne, avec également la 2e moyenne de points par match (17,6), la 2e moyenne de rebonds (8,5) et la 2e moyenne de contres (1,9) ! "Ils ont trouvé trouvé leur identité défensive, c'est la patte Erman Kunter" reconnait Laurent Vila (Cholet est 3e meilleure défense du championnat avec 75,9 points encaissés en moyenne par match) et surtout, après deux défaites lors des trois premières rencontres, le club du Maine-et-Loire reste sur cinq succès consécutifs. "Cela apporte de la confiance et cela crée la cohésion" souligne Laurent Vila, les ingrédients manquants - pour l'heure - à l'Élan pour véritablement lancer son championnat.

Ronald Moore, le meneur de l'Élan Béarnais, avant le match contre Cholet Copier

Élan Béarnais / Cholet Basket, c'est à vivre ce samedi dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !