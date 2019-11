Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais décrète "l'état d'urgence" avant Roanne

Roanne, France

L'Élan Béarnais (16e) sait que le match de ce samedi soir, à la Halle Vacheresse de Roanne (14e), revêt une importance particulière, sans doute pas imaginée en début de saison. Il va en effet s'agir d'un match face à un adversaire direct pour le maintien. Les deux équipes partagent le même nombre de victoires (3), seulement les Béarnais ont perdu un match de plus que leurs adversaires du jour (8 contre 7).

Stop au relâchement

À Nanterre, les Vert et Blanc ont à nouveau affiché des sautes d'intensité, peu du goût de Laurent Vila étant donné la situation : "On n'est pas dans une situation où on doit se lamenter, réfléchir, il faut se battre avant tout !" Et le coach de reprendre un ton plus sévère : "Si le gars (n'importe lequel) ne veut pas faire les efforts, qu'il reste sur le banc, et même s'il est pas content, je le dis, il peut partir". Roanne qui avait mal démarré la saison reste sur deux victoires consécutives contre Le Mans (100-84) et à Dijon pourtant en forme (77-74). En resserrant sa défense, la Chorale est la 3e équipe à voler le plus de ballons à son adversaire en Jeep Élite. C'est en revanche – et comme l'Élan – une des équipes les moins adroites du championnat. Enfin Roanne est l'une des équipes à prendre le moins de rebonds (33 en moyenne), loin derrière les Béarnais premiers de la stat (39,5)... Ce qui ne les a pas empêchés de se faire manger dans le secteur à Nanterre...

Pour ajouter un peu plus d'intensité, Laurent Vila compte notamment sur l'arrivée d'Ekene Ibekwe, l'américano-nigérian est qualifié pour ce match. Il compte apporter toute sa fougue à ses nouveaux coéquipiers : "J'ai beaucoup d'énergie à donner des deux côtés du terrain, de l'expérience à partager aussi... Le meilleur moyen de montrer ce que je vaux c'est ce match". Reste à savoir si l’électrochoc et les mots forts du coach palois seront suivis d'effet. En tout cas Laurent Vila promet : "On va faire ce qu'il faut pour arriver au match prêts, remontés comme des pendules".

