Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais déroule pour la dernière de la saison à Gravelines-Dunkerque (80-100)

La saison de l'Élan Béarnais se termine par une 16e victoire (pour 18 défaites), une 7e de rang pour les Palois déchainés en 2e mi-temps à Sportica. Les Béarnais étaient devant à la pause, 42-38, face à des Nordises complètement déréglés. L'éclat fatal est intervenu dans le 3e quart-temps, remporté par les Béarnais 33-11 ! 80-100 au final.

Bartecheky confirmé

Avec 21 points, 3 rebonds et 5 passes décisives, Jay Threatt termine MVP de ce match. Cerise sur le gâteau, Rémi Lesca a joué et inscrit un tir primé pour son 132e et dernier . Juste avant ce match, le président David Bonnemason-Carrère a confirmé sur France Bleu Béarn Bigorre que Eric Bartecheky était prolongé pour deux saisons supplémentaires à la tête de l'équipe, une soirée parfaite pour l'Élan Béarnais.