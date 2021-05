Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais devant son public reste un peu court face à l'ASVEL (84-90)

Un peu comme lors du match aller, l'Élan Béarnais a fait vaciller le géant Lyon-Villeurbanne, mais encore une fois, le plus costaud, le mieux classé, a gagné à la fin. Les Béarnais ont fait jeu égal sur le premier quart-temps (20-20), prenant même les commandes à la pause (45-40) et préservant cette maigre avance jusqu'à l'entame des dix dernières minutes (67-64), mais l'ASVEL a clairement mieux terminé face à des Palois ultra-dominés au rebond. Justin Bibbins termine à 16 points, Digué Diawara à 15, et Petr Cornelie à 14.

Eric Bartecheky : "Il aurait fallu faire le match parfait pour pouvoir l'emporter"

Pour le coach de l'Élan Béarnais, son équipe a payé cash ses erreurs face à un poids lourd du championnat : "Forcément déçu, en plus avec le sentiment de n'être pas si loin. On pense à un moment pouvoir prendre l'ascendant mais ce n'est jamais simple face à une équipe comme l'ASVEL, à l'image de Thomas Heurtel (18 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, NDLR), et des autres, chaque imprécision coûtre très cher.... Il aurait fallu faire le match parfait pour pouvoir l'emporter, ça n'a pas été le cas, à cause du rebond ou encore de notre faible réussite à trois points. En tout cas on a montré un visage beaucoup plus intéressant qu'à Nanterre, dans l'approche, dans notre jeu, c'était mieux, il faut se servir de ça pour continuer de progresser et gagner rapidement des matchs".

