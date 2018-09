Pau, France

La première sortie de la saison de l'Élan aux JL Bourg a laissé des regrets, un Élan plus rodé aurait sans doute pris la mesure de son adversaire. Mais à cause d'une adresse limitée (24-60, 40%), de trop nombreuses balles perdues (19) et de recrues ou leaders en retrait (Donta Smith à 3 points seulement, Taqwa Pineiro à 5 points), l'Élan est déjà en position de devoir se racheter, alors qu'arrive Monaco au Palais des Sports.

Calendrier compliqué

« On doit réagir, on doit faire beaucoup mieux » ne cache pas l'entraîneur Laurent Vila. Avec en face Monaco, l'Élan sait que l'adversité va monter d'un cran, même si la Roca Team a perdu au buzzer lors de la 1e journée sur son parquet face à l'ASVEL.

« On voit que les grosses équipes comme ça sont toujours en rodage au début, avance Taqwa Pinero, c'est du costaud c'est sûr, mais pas forcément autant que plus tard dans la saison ». C'est avec cette idée derrière la tête que les Béarnais préparent leur match, tout en se souvenant que c'est Monaco qui a mis fin à leur aventure en playoffs la saison dernière. Après Monaco, l'Élan se déplacera à Strasbourg puis Dijon avant de recevoir Levallois... Autant dire que prendre des points à domicile est déjà impératif.

Enflammer le palais

« On a rendez-vous pour la première fois de la saison avec notre public, à domicile on est toujours porté » assure le coach Laurent Vila. Un Palais des Sports dont l'éclairage a été amélioré, pour permettre notamment tout un show « à l'américaine » autour des matchs. « C'est dans la perspective de rendre le produit sportif encore plus spectaculaire, détaillait Didier Gadou le directeur exécutif du club dans Stade Bleu Béarn. Pour grandir il faut d'autres choses que le sport, il y a les éclairages, des loges en bord terrain, tout est présent pour être au rendez-vous jeudi soir ».

Pour ce match l'Élan est toujours privé d'Akos Keller, attendu après sa crise d’appendicite déclenchée en Hongrie. Vitalis Chikoko et Thibault Daval-Braquet devront tenir la baraque sous le cercle, encore un beau défi pour le jeune pivot : « Pour moi c'est un challenge, montrer au coach que le petit jeune, il est là ! » Et tous savent qu'ils devront être à leur meilleur niveau pour renverser Monaco.

Élan Béarnais / Monaco, c'est à vivre dès 20h15 sur France Bleu Béarn !