Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais face à Limoges pour le retour du Clasico au Palais des Sports

Voilà plus de deux ans que Limoges n'a plus mis les pieds au Palais des Sports. La dernière fois, les Palois, déchaînés, avaient plié le match en un quart-temps. Pour le 109e Clasico du basket français, l'Élan veut signer une troisième victoire consécutive qui serait quasiment synonyme de maintien.

Enfin ! Après deux ans de disette, en raison de la crise sanitaire, le Clasico est de retour au Palais des Sports. 109e du nom, il peut permettre à l'Élan Béarnais (13e) de toucher du doigt le maintien en cas de succès quand le CSP (7e) cherche à assurer sa place dans le top 8. Si les Béarnais restent sur trois échecs face aux Limougeauds (deux en championnat, un en Coupe de France), ils espèrent justement que le retour de cet affrontement sur leur parquet, et avec du public, permettra à nouveau de battre l'ennemi héréditaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bartecheky se méfie

À l'Élan, le retour du Clasico a éveillé l'appétit d'une équipe qui souffle le chaud et le froid ces dernières semaines. Les Béarnais restent sur deux succès, au Portel et contre Gravelines, mais le coach Eric Bartecheky préfère souligner la puissance de feu de l'adversaire : "Il y a du physique avec Lampe, Boutsiele et Caboclo, capable aussi de shooter à 3 points, Invernizzi peut jouer 3 ou 4, des shooters comme Srcubb à tous les postes, c'est une équipe complète, composée pour jouer le haut de tableau". Côté CSP, les voyants sont au vert avec trois victoires sur les trois dernières rencontres même si la dernière, ce mardi contre Boulazac a laissé apparaître quelques failles et pourrait peser dans la récupération des visiteurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un Clasico en public donc, avec 800 chanceux, à qui Jimmy Vérove, désormais 100% palois, est heureux d'offrir un tel match et de telles émotions : "C'est fabuleux que les deux équipes aient quelque chose à jouer sur ce Clasico, c'est jamais un match comme les autres, c'est un gros plaisir d'enfin rejouer ce match au Palais". Des émotions il y en aura aussi pour Rémi Lesca, qui a d'ores et déjà annoncé son départ en fin de saison (pour Tarbes-Lourdes en N1). Avant son dernier Clasico, il répète l'importance de ce duel : "Il faut que ce match là soit différent. Nos anciens ont réussi à rendre ce match spécial, très important, on doit le faire perdurer. Vivre ces moments là ça restera à vie, je le raconterai toute ma vie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Élan Béarnais / Limoges CSP, 109e Clasico du basket français, c'est à vivre en intégralité ce jeudi soir avec France Bleu Béarn Bigorre... Avant-match dès 18 heures dans 100% Sport, et coup d'envoi à 18h30 !