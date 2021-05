Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais prêt à souffrir face à Dijon

Comment, le temps d'une journée consacrée à la récupération et au retour vidéo du match face au Mans, puis d'une seconde d'entraînement, préparer la réception du 2e de Jeep Élite, qui affiche la meilleure défense du championnat et compte également dans ses rangs le MVP du dernier exercice terminé, David Holston ? Voilà le problème posé par le calendrier à l'Élan Béarnais qui, 72 heures après s'être incliné au Mans (88-78) va recevoir ce mardi dans son Palais des Sports Dijon, épouvantail par excellence depuis plusieurs saisons.

Ne pas tomber dans les pièges défensifs

"Même avec une semaine pour le préparer c'est compliqué, alors là...", rit jaune le coach béarnais Eric Bartecheky. Si la JDA fait, à raison, peur, l'Élan veut croire qu'en rivalisant dans l'intensité, durant cette fois 40 minutes, l'équipe peut être à la bataille. Parce que Pau aussi a ses arguments : un Vee Sanford a plus de 15 points par match en moyenne et de retour en forme, un Petr Cornelie sur le podium des rebondeurs du championnat (7,7 par match) et en groupe au complet qui commence à se roder. En face de cela c'est le "système" Dijon qu'il faut réussir à faire déjouer. "Il faut être discipliné, détaille Jérémy Leloup qui a connu ça de l'intérieur, essayer d'éviter d'aller dans leurs trappes ligne de fond, tout le monde connait et pourtant on continue à y aller... Il faut surtout bien faire circuler le ballon et limiter nos pertes de balles". Plus facile à dire qu'à faire face à la troupe de Laurent Legname.

