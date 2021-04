Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais ragaillardi s'attaque au coffre-fort des Metropolitans

Trois victoires sur les quatre derniers matchs, ça change tout, ou presque, à l'Élan Béarnais. Encore loin d'être sorti d'affaire, le club s'est néanmoins offert un peu de sérénité en remontant à la 16e place, et en montrant aussi des progrès au fil de ses sorties. Du mieux qui sera le minimum pour espérer enchaîner un troisième résultat positif face cette fois à une équipe d'un calibre encore supérieur, Boulogne-Levallois (6e), tout simplement la meilleure défense du championnat (72,9 points encaissés en moyenne).

"Ne pas prendre d'éclat"

Alors que le rythme du championnat s'est accéléré et que l'Élan Béarnais est attendu dans trois jours à l'ASVEL, l'heure n'est pourtant pas aux calculs pour le meneur Rémi Lesca : "C'est sûr qu'on n'est pas favori sur nos deux prochains matchs, mais dans notre situation on ne peut pas se contenter d'attendre le troisième... On prépare tous les matchs de la même manière, avec la même intensité. Si ça peut nous faire progresser, trouver une adversité plus forte et se dire qu'on est dans le match jusque dans les derniers instants, on ne sait jamais. C'est ça notre objectif pour les deux prochains matchs, ne pas prendre d'éclat, être au contact jusqu'à la fin, tout donner pour, si jamais on perd, se dire qu'ils ont été plus forts que nous".

L'Élan Béarnais pourra compter sur un Justin Bibbins qui a montré à Roanne qu'il revenait vers son meilleur niveau (16 points à 50% à trois points, 7 passes décisives). Le club est toujours à la recherche d'un dernier pigiste médical pour couvrir le secteur intérieur, "idéalement un poste 4 qui peut aussi se décaler en 5", précise le coach Eric Bartecheky.

Élan Béarnais / Boulogne-Levallois, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 18h30 pour l'avant-match... avec aussi Sochaux / Pau FC à vivre à partir de 20 heures !