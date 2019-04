Basket - Élan Béarnais : battre Antibes pour ne pas douter

Pau, France

La défaite au Palais des Sports face à Bourg-en-Bresse (85-74) n'était évidemment pas au tableau de marche de l'Élan Béarnais (4e). Alors même diminués, les Vert et Blanc ne peuvent plus se permettre de faux pas à domicile face au dernier, Antibes.

Retrouver de l'énergie

Le constat de Laurent Vila est limpide : depuis trois rencontres son équipe patine, et notamment dans ses entames de match. Bilan, deux défaites face à Bourg et à l'ASVEL, et une victoire arrachée d'un rien à Fos-sur-mer. « On est privé de deux joueurs titulaires qui sont pour l'un le maître à jouer (Smith) et l'autre le cœur de l'équipe (Cavalière) avec l'énergie qu'il apporte, détaille le coach pour expliquer cette baisse de forme. Donc on essaie de composer autrement mais depuis trois matchs cela ne suffit pas, on a d'autres solutions et on va les employer ».

Lors des derniers matchs, ces solutions sont venues tour à tour des joueurs du banc – Choupas, Pinero, Bokolo – ou de la prise de responsabilités d'un Akos Keller qui s'affirme. Mickey McConnell et CJ Harris reprennent aussi de l'épaisseur en attendant donc les retours de Cavalière et Smith « d'ici une dizaine à une quinzaine de jours j'espère » a dit Laurent Vila dans Stade Bleu Béarn.

Le retour au Palais de Blassingame

Ce match face aux Azuréens sera aussi l'occasion de revoir un joueur qui portait le maillot des Vert et Blanc en début de saison, Jerrel Blassingame. Le meneur américain (37 ans) recruté à Antibes n'a jamais évolué à son meilleur niveau, la faute à une douleur constante à un genou. C'est suite à cela que l'Élan a fait appel à Mickey McConnell avec le succès que l'on connait... Après quelques semaines sans club en janvier, Blassingame a repris le chemin de la Côte-dAzur pour un bilan modeste : 6,3 points, 3,4 passes et 5,9 d'évaluation en moyenne en 20 minutes (10 matchs dont 1 dans le 5 de départ). Et puis à l'aller les Béarnais s'étaient inclinés à l'AzurArena d'Antibes (83-73), juste avant d'enchaîner une série de six victoires consécutives les portant dans le top 4 du championnat qu'ils n'ont plus quitté depuis.

Avec une victoire contre Antibes, l'Élan Béarnais pourrait faire un grand pas vers les playoffs, et s'enlever un peu de pression inutile. En cas de défaite en revanche, c'est toute une meute de poursuivants, à commencer par Dijon et Strasbourg, qui pourraient doubler l'Élan, et il faudrait à nouveau cravacher pour s'assurer une place dans le top 8. Avec des déplacements à venir à Monaco, l'épouvantail du moment, au Mans, le champion en titre et à Nanterre, l'actuel 2e, la marge de manœuvre des Béarnais va se réduire. C'est dire si les réceptions d'Antibes, de Cholet, puis de Limoges pour le Clasico vont compter.

