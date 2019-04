Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais vise une semaine à deux victoires

L’Élan Béarnais peut se rapprocher un peu plus des playoffs à condition de battre la JL Bourg ce samedi soir (18h30) et Antibes mardi. Toujours sans Léo Cavalière et Donta Smith, mais avec AJ Pacher.

Après une semaine à deux déplacements, en voilà une à deux réceptions pour l’Élan Béarnais (3e). Un sans faute face à Bourg-en-Bresse ce samedi (8e) puis Antibes (18e) mardi matérialiserait encore un peu plus les ambitions des Vert et Blanc et les ancreraient solidement dans le top 4 du championnat à l’abord du sprint final.

Apprendre des dernières leçons

Pour cela l’Élan Béarnais ne devra pas sous-estimer ses adversaires à commencer par la JL Bourg, finaliste de la dernière Leaders Cup. « Bourg est une sacrée équipe en ce moment, une équipe avec pas mal de densité et ce mélange de "soldats" et de joueurs talentueux » prévient d’ailleurs Laurent Vila. La victoire au finish à Fos-sur-mer (91-90) a montré que la hiérarchie et le classement ne pesaient pas grand chose dans une saison plus disputée que jamais. Aussi, Vitalis Chikoko le pivot béarnais préfère anticiper tout relâchement coupable : « Pour l'instant on a perdu un seul match à domicile, il faut continuer comme ça pour atteindre nos objectifs, gagner contre Bourg-en-Bresse et Antibes c'est à notre portée ».

La 2e meilleure défense du championnat devra à nouveau montrer les muscles face à Zachery Peacock, 2e meilleur scoreur du championnat (441 points à 17,6 de moyenne) juste devant CJ Harris (3e à 16,9 pts de moyenne), ou encore Youssou Ndoye, le meilleur rebondeur de la division (8,8 par match en moyenne). Autant de signes de l’importance du secteur intérieur dans les succès des Burgiens.

« Il y a ces deux intérieurs mais pas seulement, c'est une équipe complète, il y a autour d'eux de très bons arrières... À nous de faire le match qu'il faut face à eux » confirme le coach béarnais qui devrait encore s’appuyer de son côté sur Vitalis Chikoko – au potentiel de MVP cette saison dixit Jimmy Vérove – qui voudra montrer que sa performance en-dedans à Fos n’est qu’un lointain souvenir, et sur AJ Pacher, prolongé par le club dans l’attente du retour de Donta Smith. Akos Keller, décisif à Fos et sur la pente ascendante (11 puis 14 puis 19 d'évaluation sur les trois derniers matchs), sera aussi attendu au relais sur les deux postes.

