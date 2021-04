Basket - Jeep Élite : l'Elan Béarnais relancé dans la course au maintien après sa victoire à Roanne

C'est une deuxième victoire consécutive qui fait du bien : l'Elan Béarnais est allé battre Roanne ce mardi, 80 à 72. Un match de la 29e journée de Jeep Elite, que vous avez vécu en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre. La défense des basketteurs béarnais a été solide, notamment au rebond, et ils ont dominé en attaque. Petr Cornelie a réalisé une belle performance, avec 22 points et 10 rebonds. "Le groupe prend un peu de confiance, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. On avait perdu 26 balles contre Strasbourg, là on en perd 18. C'est moins mais c'est beaucoup trop. On droit progresser", analyse le coach Éric Bartecheky.

L'Elan n'est plus relégable

C'est la deuxième victoire d'affilée donc de l'Elan Béarnais, après celle contre Strasbourg samedi. Et grâce à ces deux belles performances, et comme Nanterre a perdu à Strasbourg, l'Elan Béarnais sort de la zone rouge. Ce samedi 17 avril, les basketteurs béarnais recevront Boulogne-Levallois à 19h, et ce sera à vivre sur France Bleu Béarn Bigorre.

