Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais repart de l'avant face au Portel (90-68)

"Un match à une pas perdre" peut sembler une lapalissade dans le monde du sport, n'empêche, la victoire décrochée 90-68 par l'Élan Béarnais face au Portel est particulièrement précieuse pour la suite de la saison des Palois, toujours en quête de maintien en Jeep Élite. Le 21-7 passé aux visiteurs dans le 3e quart-temps a définitivement fait basculer un match jusque-là serré. Vee Sanford de retour de blessure a été précieux (15 points, 2 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions), l'Élan Béarnais désormais au complet - mais toujours 17e - sait qu'il a les armes pour enfin décoller.

Eric Bartecheky : "Du relâchement à la fin, c'est dommage"

Le coach de l'Élan Béarnais est satisfait de la victoire, mais reste exigeant avec ses joueurs sur le contenu : "C'est vraiment dans le 3e quart-temps et d'un point de vue défensif qu'on a réussi à faire l'écart, c'est ce qu'on aimerait avoir de façon plus constante sur tout un match. Sur ce quart-temps on ne prend que 7 points, on a de l'intensité, de la pression sur la balle, de l'engagement... ça n'a pas été le cas sur la première mi-temps où on prend 42 points. Et puis il y a du relâchement à la fin, c'est dommage... Malgré tout on est bien sûr content, dans notre situation, de prendre cette victoire, de n'avoir encaissé que 68 points et de faire cet écart."

Digué Diawara : "Gagner de 22 points c'est une superbe victoire"

L'ailier de l'Élan Digué Diawara, auteur de 8 points et d'un joli 2/2 à 3 points (plus une interception), reconnait l'intérêt de disposer d'un groupe enfin complet : "Le coach voulait un effectif complet pour avoir du choix et pouvoir faire des rotations, ça permet d'avoir un bon rythme et de l'intensité, surtout qu'on sait que notre défense est un peu notre point faible. Là on a bien vu que ça nous permet d'avoir de l'énergie tout le match, alors que d'habitude on a un trou dans le 3e quart-temps. Bien sûr gagner de 22 points c'est une superbe victoire pour nous, maintenant il faut se concentrer sur le prochain match au Mans, continuer à développer notre jeu avec les nouveaux joueurs et garder cette alchimie qui commence à prendre."