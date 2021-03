Basket - Jeep Elite : l’Élan Béarnais retrouve la victoire face à Nanterre (86-79)

L’Élan Béarnais qui n'avait plus gagné depuis fin octobre a enfin retrouvé le goût de la victoire ce samedi soir face à Nanterre (86-79).

Une victoire notamment grâce à 19 points et 6 rebonds du pivot Petr Cornelie.

L’Élan a mis fin à une spirale de 11 défaites d'affilée. Et les basketteurs béarnais ont montré un tout autre visage sur le parquet du palais des sports ce samedi soir, par rapport au weekend dernier, face à Roanne. Est-ce le déclic attendu, après le changement d’entraîneur et l'arrivée sur le banc d'Eric Bartecheky ? En tout cas, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus eu autant de sourires dans les rangs béarnais.

Eric Bartecheky : "Surtout heureux pour les joueurs, ils se sont battus sur le terrain." Copier

Au classement, l’Élan Béarnais reste relégable, mais glane un quatrième succès, précieux dans la course au maintien, qui sera encore longue. Prochain match dès vendredi (19h) à Chalons-Reims. Un sacré marathon attend l’Élan Béarnais, avec 6 matchs programmés au mois d'avril.

Didier Gadou, directeur exécutif de l’Élan : "C'est vrai que le sourire revient..." Copier