Basket - Jeep Élite : l’Élan Béarnais s'attaque à "un cran au-dessus" à Boulogne-Levallois

Les voilà de retour sur les parquets plus vite que prévu ! Le reconfinement annoncé, la Ligue Nationale de Basket a consulté tous les clubs pros afin de savoir quelle suite donner au championnat en cette période de huis-clos. Trois ont accepté de jouer à domicile : l'ASVEL, Monaco et Boulogne-Levallois. C'est justement chez les Metropolitans que les Béarnais se rendent ce samedi soir (20h30), et non à Cholet comme c'était initialement prévu.

Garder la dynamique

La situation n'est pas pour déplaire au coach Laurent Vila qui n'a pas eu besoin de chercher longtemps comment garder ses troupes motivées, alors que se profilait un long tunnel sans rencontre officielle. La situation permet de ne pas cogiter : "Dès que l'annonce a été faite, c'est parti, on sait pourquoi on est là"... Pour tenter d'aller embêter Boulogne-Levallois, solidement ancré tout en haut du classement de la Jeep Élite : quatre matchs et autant de victoires, le défi sera de taille.

Petr Cornelie, qui a porté le maillot de Levallois il n'y a pas si longtemps, sait à peu près à quoi s'attendre, après deux succès contre Boulazac et Le Mans : "Ça va vraiment être un cran au-dessus, c'est une des quatre grosses équipes du championnat. ll y a plus de talent à chaque poste, et physiquement, ça sera encore différent (du match contre Le Mans, NDLR), certains sont plus grands, plus athlétiques. Ça va être un gros challenge". Et une vraie opportunité de continuer à jouer souligne aussi Petr Cornelie, pour un Élan Béarnais en construction, et qui ne demande qu'à progresser.

Boulogne-Levallois / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20h30 ce samedi, à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre !