Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais s'attend à souffrir à Bourg

Bourg-en-Bresse, France

Rendez-vous à Bourg, sans passer par la case Béarn. L'Élan a mis fin à sa saison européenne à un peu plus de 2300 kilomètres de Pau ce mercredi soir, à Bandirma, en s'inclinant 81-66... Et les basketteurs béarnais (10e), à peine plus de 48 heures après, ont à remettre le couvert à Bourg-en-Bresse (6e) où seuls l'ASVEL et Dijon se sont imposés depuis le début de saison.

5655 kilomètres à digérer

L'Élan reste sur deux défaites à l'extérieur en championnat, à Dijon et Monaco, avec deux défaites à la clé, et un comportement, à chaque fois, qu'a déploré le coach Laurent Vila au coup de sifflet final. La principale interrogation est de savoir avec quel effectif va pouvoir se défendre l'Élan. Cette semaine, Travis Leslie n'a pas fait le voyage en Turquie alors que Tyrus McGee y a été ménagé. Ce vendredi à Bourg, si le retour de l'arrière est espéré, Leslie devrait lui encore être forfait... pour un cinquième match consécutif. Le déplacement – voyage de Pau à Bandirma, en passant par Toulouse, Paris et Istanbul, puis jusqu'à Bourg-en-Bresse en passant à nouveau par Istanbul puis Lyon, soit 5655 kilomètres en avion et en bus depuis lundi – n'a évidemment rien arrangé : "C'est incroyable, quasiment inhumain de nous demander de jouer le vendredi dans ces conditions, regrette l'assistant coach de l'Élan Jimmy Vérove. C'est un peu l'année de tous les dangers, des choses incroyables, j'ai jamais vu ça depuis que je suis dans le basket... Pourquoi pas, mais j'espère qu'on ne va pas perdre un joueur, et qu'il nous restera un peu de gomme pour ce match".

D'autant qu'en face, Bourg-en-Bresse (13 victoires pour 8 défaites), bien servi par la stabilité de son effectif, est à bonne distance du trio ASVEL-Monaco-Dijon, mais en embuscade juste derrière Boulogne-Levallois. Jimmy Vérove ne tarit pas d'éloges à l'égard des Bressans : "C'est une énorme équipe, même si Zack Wright est incertain... En fait ils ont un coup d'avance à chaque fois : ils sont allés chercher Carapic le Serbe (4,8 points et 3,2 passes décisives en moyenne en 16 minutes sur ses 5 premiers matchs), ils ont Peacock (13,6 points et 4,7 rebonds en moyenne), ils ont Carmichael à l'intérieur (10,5 points et 5,2 rebonds en moyenne), même Zerbo en sortie de banc, ils ont Pelos qui est en train de sortir de sa boîte un peu comme Pinault l'an dernier. Et puis Chris Johnson (11,5 points et 4 rebonds en moyenne), un des gros, voire le plus gros poste 3 du championnat, Andjusic j'en parle même pas (16,1 points et 3,6 passes décisives en moyenne), c'est un joueur fabuleux, un sérial shooter... Au classement je les vois même plus haut qu'ils ne sont".

L'Élan qui compte trois victoires d'avance sur la zone rouge sait que sa marge de manœuvre reste limitée. Avant la "trêve" Leaders Cup, il faudra aussi négocier dès mardi la réception de Dijon. Après seulement, il sera temps de souffler.

JL Bourg / Élan Béarnais, c'est à vivre ce vendredi, dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !