Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais au complet mais sans filet face au Portel

Le compte à rebours s'égrène, les journées passent, et l'Élan Béarnais est toujours relégable en Jeep Élite. À 13 journées de la fin du championnat, les Palois, s'ils ont montré du mieux face à Boulogne-Levallois et à l'ASVEL se sont tout de même lestés de deux défaites supplémentaires. Le retour de soins de Vee Sanford et l'arrivée de Ioannis Kouzeloglou - le dernier contrat pro autorisé de la saison - doivent maintenant faire gagner l'Élan. Première marche face au Portel ce mardi soir.

Comme un nouveau départ

"Tous les discours qu'on peut tenir c'est bien beau, mais maintenant il faut des actes sur le terrain, prévient le coach Eric Bartecheky, il faut qu'on soit capable d'être dur, moins permissif. Maintenant qu'on n'a plus de solutions, plus de joueurs, on doit être plus efficace, à fond tout le temps". Le premier chantier des Béarnais, celui de la défense, va peser lourd dans la capacité de l'Élan à se relever. Recevoir l'avant-dernière attaque du championnat (74,3 points inscrits en moyenne par Le Portel) pourrait aider à se relancer.

Maintenant que l'Elan est au complet, c'est sur cette capacité à aller au combat qu'Eric Bartechely insiste : "Si un joueur n'est pas impliqué défensivement, il y a maintenant des solutions de rechange sur le banc". L'Élan enchaînera ensuite avec un déplacement au Mans, la réception de Dijon et un voyage à Cholet. Mais plus le temps de calculer rappelle le coach : "dans notre position il n'y a plus le choix, on doit juste penser à gagner le prochain match, et penser comme ça jusqu'au bout".

Élan Béarnais / Le Portel, c'est à vivre en intégralité ce mardi soir dès 19 heures avec France Bleu Béarn Bigorre !