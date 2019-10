Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais se réveille un peu tard à l'ASVEL (76-68)

Cheikh Mbodj et les Béarnais ont réussi leur entame, et leur fin de match à Villeurbanne.

Villeurbanne, France

L'Élan Béarnais n'a toujours pas réglé ses soucis défensifs. Pas simple, c'est vrai, face à la 3e meilleure attaque du championnat, l'Élan s'incline au terme d'un match où l'ASVEL, après une entame délicate, a imprimé son tempo. Un rush béarnais en fin de match récompensé par un 23-14 a montré la lumière.

L'Élan remporte le 4e quart-temps

Ce sont les Béarnais qui démarrent mieux, infligeant un 7-2 à l'ASVEL. Mais l'Élan commet des fautes et Lyon-Villeurbanne reste au contact grâce à sa réussite sur la ligne de lancers francs. Les coéquipiers d'Edwin Jackson répliquent en passant un 14-2 aux Vert et Blanc, et finalement le premier quart-temps se termine sur le score de 21-19. Lors du deuxième quart, en manque de réussite totale, l'Élan craque complètement et encaisse un 20-8 en 10 minutes pour tourner à la pause en étant mené 43-27.

Même si l'Élan revient mieux, réglant notamment son déficit au rebond, l'ASVEL peut jouer à sa main, et gère tranquillement (19-18), pour mener 62-45 à l'entame des dix dernières minutes. Dans le dernier quart-temps, l'Élan revient à moins de dix unités en passant un 10-2 (64-55 puis 71-65). Mais au jeu des lancers francs, et à l'expérience, Lyon-Villeurbanne résiste au retour des Palois (23-14).

Dès mardi l'Élan va recevoir le Rasta Vechta pour son premier match de BCL à domicile, avant la réception d'une autre équipe invaincue en championnat, Boulogne-Levallois. Autant dire que le programme ne va pas aller en se bonifiant.