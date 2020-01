Basket – Jeep Élite : L'Élan Béarnais subit la loi de Monaco (89-76)

Avant le match, les Béarnais savaient l'ampleur de la tache sur le parquet du leader de Jeep Élite. Mais les joueurs de l'Élan n'ont pas fait de complexe, jouant les yeux dans les yeux avec la Roca Team une bonne partie du match. À la longue, la qualité du roster de Monaco a fini par faire craquer l'Élan, qui s'incline avec les honneurs.

L'Élan résiste 25 minutes

Le début de match, fermé (4-4 après 5 minutes), est marqué par le manque de réussite à 3 points des deux équipes, et c'est finalement Dee Bost, par deux fois, qui ajuste la mire derrière la ligne des 6m75 (10-6, 7e). L'Élan répond par son jeu intérieur, notamment grâce à Ekene Ibekwe. L'écart à l'issue des dix premières minutes est plus que correct, 19-12 pour les Monégasques. Les Vert et Blanc passent un 6-0 en début de 2e quart temps grâce notamment à un premier tir primé signé Diawara (23-18, 13e) pour rester dans le match, égalise après un nouveau primé de Cavalière, puis 2 lancers-francs de Cheikh Mbodj, et passe devant avec deux points de plus de Diawara (25-27, 15e). L'Élan fait mieux que résister, mais Monaco accélère pour virer en tête à la mi-temps, 44-36.

L'écart continue de se creuser en faveur des Monégasques, avec un primé de Dee Bost puis 2 points de Noris Cole pour passer à +15 côté Roca Team (61-44, 25e). Clemmons et Tillie enchaînent à 3 points pour décramponner l'Élan encore un peu plus et faire passer l'écart à 19 points (67-48, 29e). Un 3e quart-temps perdu 25-15 par l'Élan, et 69-51 avant les dix dernières minutes. La barre des 20 points d'écart est franchie d'entrée de 4e quart-temps avec deux shoots à 3 points de Tillie, et un de Clemmons (78-51, 42e). L'Élan Béarnais n'abdique pas mais ne peut faire mieux que maintenir l'écart. La défaite est d'une implacable logique, 89-76.

C'est donc la fin d'une série de quatre victoires, toutes compétitions confondues pour l'Élan. En championnat, les Béarnais vont maintenant enchaîner deux réceptions, Châlons-Reims et Strasbourg... deux adversaires à la portée des Vert et Blanc pour continuer de naviguer en visant le top 8 du championnat.