Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut garder l'allure face à Chalon

L'euphorie née de la victoire dans le Clasico face à Limoges ce jeudi soir au Palais des Sports (78-70) aura été de courte durée. Très vite, l'Élan Béarnais (12e) s'est tourné vers la réception de l'Élan Chalon ce dimanche (17 heures), pour faire un pas de plus et cette fois peut-être décisif, vers le maintien. Même si tous les voyants sont au vert, l'entraîneur Eric Bartecheky rappelle à tout le monde que "les compteurs sont remis à zéro à chaque fois". Autrement dit, il ne faudra pas moins d'engagement, de concentration et de justesse face à l'avant-dernier de Jeep Élite pour espérer enchaîner – pour la première fois cette saison – une quatrième victoire consécutive.

Eric Bartecheky avant Chalon : "Ça ne s'arrête jamais"' Copier

Le maintien possible dès ce dimanche

Chalon-sur-Saône aussi reste sur une victoire ce jeudi, face à Champagne Basket (94-91), alors que l'équipe a perdu son meneur de jeu Jordon Crawford sur blessure à l'entraînement en début de semaine. Un pigiste médical est très vite arrivé : Ike Iroegbu, poste 1/2, nigérian (1m88, 26 ans), qui jouait jusque-là à Rouen en Pro B avec des statistiques aguicheuses : 19,6 pts (dont 46 % à 3 points), 3,9 passes décisives, 2,5 rebonds et 19,9 d’évaluation en 30 minutes de jeu en moyenne.

Un scénario permettrait à l'Élan Béarnais d'être maintenu à coup sûr dès ce dimanche soir : une victoire face à Chalon, et la défaite de Roanne sur le parquet de Dijon. En effet il restera après ces matchs trois journées de Jeep Élite, or si les résultats sont ceux-là ce dimanche, Roanne et Chalon s'affrontant dès mercredi, une des deux équipes ne pourra pas atteindre les 13 victoires que comptera alors l'Élan Béarnais, l'histoire sera entendue. Dijon / Roanne démarrant une heure plus tard ce dimanche (18 heures), il faudra aux Palois faire le travail de leur côté, et patienter un peu ensuite pour savoir...

Élan Béarnais / Chalon-sur-Saône, à vivre en intégralité ce dimanche avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 16h30 pour l'avant-match et le match en intégralité !