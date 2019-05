Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut garder la dynamique avant les playoffs

Nanterre, France

La saison régulière de l'Élan Béarnais s'achève ce samedi soir, au Palais des Sports Maurice-Thorez de Nanterre. Après un premier mois de compétition délicat, puis une progression et un hiver franchement emballant, l'Élan a calé – la faute aussi aux blessés – avant de relever la tête au meilleur des moments, dans la dernière ligne droite et face à l'ennemi de (presque) toujours, Limoges. Reste à conclure avec un 34e match, du côté de Nanterre où l'Élan connaîtra alors son adversaire pour les playoffs.

Répétition générale

Préparer l'intensité des playoffs, voilà un des derniers enjeux de l'Élan Béarnais pour ce déplacement. « On a eu des matchs difficile face aux grosses équipes ces derniers temps, mais c'est cette intensité qu'on va retrouver en playoffs, reconnaît le coach Laurent Vila. On a su faire face par moments, mais pas assez, pas sur 40 minutes ». Et le Catalan de prendre en exemple le match de Limoges où l'Élan a certes livré un très bon quart-temps (le 3e, expédié 31-9), mais qu'un seul, quand dès le week-end prochain il faudra en faire plus, et tenir le rythme d'un match toutes les 48 ou 72 heures.

Laurent Vila avant la dernière journée à Nanterre

Bien sûr il y a encore un classement en jeu, et l'Élan a la possibilité de terminer 5e ou 6e (lire ci-dessous). De toute façon les Bérnais n'auront pas l'avantage du terrain en cas de match 3 lors des quarts de finale, qu'ils disputeront face à Dijon ou bien Nanterre en fonction des différents résultats du soir. L'Élan, Nanterre, Dijon, soit les trois équipes dont les coachs sont nommés au titre de meilleur entraîneur de la saison par la Ligue Nationale de Basket. Sans donner sa préférence, Laurent Vila analyse le style de l'équipe de Pascal Donnadieu : « C'est un jeu très ouvert, chaque joueur apporte un danger par le tir à trois points ou la créativité, avec aussi des joueurs qui amènent des points à l'intérieur. Dans un soir à peu d'adresse et avec une défense capable de stopper leurs priorités de jeu ils sont en danger. C'est peut-être la seule véritable identité de jeu d'attaque du championnat, ils vivent avec... ou meurent avec ». Et pour terminer assurément 5e, ou préparer au mieux une éventuelle belle en playoffs, Laurent Vila sait qu'il aura des enseignements à tirer de cette dernière journée tout sauf anecdotique.

L'Élan Béarnais terminera 5e si :

L'Élan s'impose à Nanterre

Strasbourg gagne à Gravelines, indépendamment de tous les autres résultats

L'Élan Béarnais terminera 6e si :

L'Élan perd à Nanterre avec des victoires du Mans et de Limoges et une défaite de Strasbourg

L'Élan perd à Nanterre avec une victoire du Mans et des défaites de Limoges et Strasbourg

Nanterre / Élan Béarnais, c'est à vivre ce samedi dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !