Basket – Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut "relancer une dynamique" face à Châlons-Reims

Les deux dernières défaites, à Monaco en championnat et Jérusalem en coupe d'Europe, n'entame pas l'optimisme de l’entraîneur béarnais, Laurent Vila, qui veut voir une réaction de son équipe, ce samedi soir (20h) au Palais des sports à Pau, face à Châlon-Reims, un adversaire direct au classement.

Pau, France

Pour faire oublier la défaite à Jérusalem, et l'élimination en Champions League, et le revers à Monaco le weekend dernier en championnat, l’Élan Béarnais s'attaque ce samedi soir à une équipe de Châlons-Reims à sa portée, avant de recevoir encore deux fois en une semaine, au Palais des Sports, mardi (20h30) pour un match sans enjeux face à Anvers, en coupe d'Europe, et samedi (20h), en championnat face à Strasbourg.

La confrontation du match aller reste un bon souvenir pour l’Élan Béarnais qui s'était imposé en Champagne, pour le tout premier match de la saison en championnat, le 20 septembre 2019, une victoire 88-83. Quatre mois après, les deux équipes se retrouvent au coude à coude au classement, l’Élan, 11e, accueille le CCRB, 12e, qui talonne donc les Béarnais.

Un match qui compte double

Pour l'entraîneur béarnais, Laurent Vila, l’équation est simple : "dans cette confrontation directe, _c'est déjà un match qui compte double_. Et surtout, une victoire nous permettrait encore de passer devant certaines équipes. Donc il faut toujours voir, avec de l'ambition, comment monter au classement, pour accrocher une 8e place. C'est l'objectif."

Élan Béarnais / Châlons-Reims, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn ce samedi, coup d'envoi à 20 heures, juste après le déplacement en Top 14 de rugby, de la Section Paloise à Brive.