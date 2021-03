Basket - Jeep Élite : L’Elan Béarnais veut renaître face à Nanterre

L’Elan Béarnais, qui n’a plus gagné depuis le 28 octobre, espère retrouver le goût de la victoire, ce samedi soir (19h) face à Nanterre. Avec un effectif restreint et une perte de confiance, le défi s’annonce immense.

Vee Sanford et les siens doivent repartir de l'avant, dès ce samedi soir face à Nanterre.

Les basketteurs béarnais sont au pied du mur. Après 11 défaites d’affilée et une 17e place au classement de Jeep Elite, ils n’ont plus vraiment le choix et doivent tenter de faire un coup ce samedi soir face à Nanterre (12e) qui reste sur une prestation remarquable à Lyon-Villeurbanne, malgré une défaite (96-92 après prolongation).

L’Elan Béarnais est prévenu, ces Nanterriens ne lâchent rien et sont en train de monter en puissance, notamment offensivement. "Ça ne va pas être simple du tout", reconnait Éric Bartecheky, pour son deuxième match depuis son retour sur le banc de Pau Lacq Orthez. L'électrochoc attendu n'a pas eu lieu samedi dernier, le club a concédé une nouvelle défaire face à Roanne (60-81), et reste relégable.

Deux blessés, un départ…

Surtout que l’entraîneur béarnais n’aura pas l'embarras du choix parmi son effectif. Le meneur américain Tony Wroten, qui n’a pas réussi à s’imposer à Pau, est reparti cette semaine, un mois seulement après son arrivée.

En attendant l’arrivée d’un joker médical, avant le retour de blessure de Justin Bibbins, espérée mi-avril, il faudra composer sans meneur américain ce samedi soir. Éric Bartecheky compte sur Rémi Lesca et le jeune Gerald Ayayi pour assurer au poste 1, celui de meneur.

Gerald Ayayi : « Je vais beaucoup apprendre cette saison. » Copier

L'Elan Béarnais compte sur son jeune meneur, Gerald Ayayi, ici face à Boulogne-Levallois. © Maxppp - Denis TRASFI

A l’intérieur aussi, il faudra se passer du pivot Ousmane Dramé, absent du parquet du palais des sports de Pau, ce samedi soir, après une blessure au genou.

Éric Bartecheky : « On se doit de montrer un autre visage » Copier

Élan Béarnais / Nanterre, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre, dès 19 heures... sans oublier Castres / Section Paloise, en Top 14 de rugby, à vivre également à partir de 17h30 !

