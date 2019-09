Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut réussir sa première à domicile

Pau, France

Voilà quatre mois que les supporters de l'Élan Béarnais sont sevrés de match au Palais des Sports. L'Élan Béarnais a bien lancé sa saison en s'imposant du côté de Châlons-Reims lors de la première journée du championnat, reste désormais à confirmer pour les retrouvailles avec le public palois.

Laurent Vila : "Sentir cette énergie qui pousse les joueurs tout un match"

Travis Leslie comme chez lui

Cette première sera évidemment l'occasion pour une bonne partie de l'effectif béarnais de porter pour la première fois la tunique des Vert et Blanc à domicile dans un match officiel. Pour certains comme Tyrus McGee, Matt Mobley ou encore Cheikh Mbodj, la découverte de la salle "en ambiance" sera une première, à l'inverse pour Petr Cornelie ou les anciens Périgourdins Nicolas De Jong et Travis Leslis, l'effet de surprise sera atténué. L'an dernier d'ailleurs De Jong et Leslies avaient bien failli à eux deux jouer un mauvais tour aux Béarnais. "J'avais marqué 14 points dans le 3e quart temps, on aurait peut-être du gagner", plaisante Leslie. Il sait déjà qu'avec cette fois le public pour le pousser, il pourrait faire des étincelles.

Gare tout de même à l'excès de confiance pour les Palois, car la JL Bourg, toujours prétendante au top 8, s'avance avec un effectif qui est resté plutôt stable : Zack Wright et Zach Peacock sont toujours là et peuvent faire des dégâts, et Pierre Pelos, de retour à la JL, "peut prendre feu à tout moment" confirme Laurent Vila qui le connait plutôt bien.

Élan Béarnais / JL Bourg, coup d'envoi à 20 heures, c'est à vivre en intégralité ce samedi avec France Bleu Béarn !