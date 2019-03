Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut se reprendre face à Boulazac

Pau, France

C'est déjà la cinquième fois de la saison que l'Élan Béarnais et Boulazac vont se jouer ! Jusque-là, les Périgordins mènent aux points, avec deux victoires en amical (une seule pour l'Élan), et surtout un succès lors du match aller au Palio (90-77). Si l'Élan Béarnais veut conserver sa 2e place au classement, il n'y a pas le droit à l'erreur, à domicile, face aux hommes de Bergeaud (10e) dans ce match en retard de la 21e journée.

Laurent Vila : « On est ambitieux, on ne veut pas être des losers » Copier

Retrouver de l'efficacité

Au Portel, comme on pouvait le craindre l'Élan a manqué de rythme, après trois semaines de coupure. « On leur a donné confiance, ils ont vu qu'ils pouvaient gagner alors qu'on a eu plusieurs occasions de tuer le match » regrette après coup le capitaine Yannick Bokolo. « Une attaque moyenne, avec peu d'adresse », ajoute le coach Laurent Vila, qui a fait les comptes : « On ne voit pas aujourd'hui l'impact sur le classement parce qu'on reste 2e, mais c'est une défaite face à un mal classé et ce n'est pas une bonne opération dans cette lutte pour les bonnes positions ».

Yannick Bokolo : « Les éteindre pour pas qu'ils n'aient d'espoir » Copier

Alors l'Élan a profité de cette semaine de travail supplémentaire pour continuer d'intégrer son poste 4 suppléant AJ Pacher (0/4 au Portel) et tout simplement reprendre du rythme pour réagir face à Boulazac. « On est bon dans la réaction » rappelle le coach, quand Yannick Bokolo compte aussi sur le facteur match à domicile pour repartir de l'avant. Au Palais que les Vert et Blanc vont retrouver après cinq semaines et la victoire contre Dijon, l'Élan n'a plus perdu depuis fin septembre (9 victoires pour une seule défaite cette saison).

Élan Béarnais / Boulazac c'est à vivre ce vendredi dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !