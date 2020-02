Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut se racheter face à Dijon

Fessés à l'aller par Dijon et battus il y a quelques jours à peine à Bourg à cause d'un finish complètement manqué, les joueurs de l'Élan savent qu'ils doivent absolument faire mieux contre la JDA ce mardi soir au Palais des sports (20 heures) avant de prendre quelques jours de repos.

"C'est sûr, on est pas favoris" reconnait d'emblée Laurent Vila, le coach de l'Élan (11e), alors que son équipe va croiser à nouveau la route de Dijon, moins de deux mois après le match aller où les Béarnais avaient pris "une branlée", toujours selon les mots du coach palois (96-57). Depuis, les Vert et Blanc ont alterné l'un peu mieux et le presque pire, et Dijon a enchaîné six victoires de plus pour porter sa série en cours à 11 succès.

La JDA invincible à l'extérieur !

Autre chiffre inquiétant pour l'Élan, les trois seules défaites de la saison des Bourguignons ont eu pour théâtre le Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon. En 11 matchs à l'extérieur, les joueurs de Laurent Legname se sont imposés autant de fois. "Après le match là-bas, on avait eu une réaction pour enchaîner de bons résultats, on va tenter des choses contre eux, c'est certain" confiait ce lundi Léo Cavalière au micro de Stade Bleu Béarn.

Pour ce match, l'Élan comptera à nouveau sur un Travis Leslie à 100%. "Pendant qu'on était à Bandirma et Bourg, il a fait une semaine de reprise basket et physique, ça fait même plaisir de le revoir avec de l'aisance, une bonne mobilité et de l'adresse, sauf problème de dernière minute tout est au vert". Les Béarnais ont dû faire vite pour préparer ce match qui sera le quatrième en dix jours pour eux, avec au milieu près de 6000 kilomètres de bus et avions à digérer. "On a bien senti qu'on avait eu un moins de janvier très chargé, de là à trouver des excuses, non, on reste maître de notre destin sur un match, il faut continuer avec cet état d'esprit" mobilise le capitaine béarnais.

Ensuite, l'Élan bénéficiera d'un break de près de trois semaines, pendant notamment que d'autres se disputeront la Leaders Cup. "On n'y est pas à une victoire près" ressasse l'assistant coach Jimmy Vérove, mais les Vert et Blanc ont un autre objectif en tête, s'éloigner de la zone rouge, ce n'est pas le moment de se disperser.

