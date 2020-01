Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut soigner les attitudes à Monaco

À l'aller, Justin Dentmon et Ekene Ibekwe n'avaient pas résisté longtemps face à l'ouragan monégasque.

Le match aller disputé au Palais des Sports de Pau il y a un mois à peine réveille peut-être encore en cauchemars des Béarnais balayés "en cinq minutes à peine" dixit Laurent Vila, menés 38-6 après 10 minutes avant de s'incliner finalement 101-75. Pour l'Élan la dynamique depuis a changé, l'équipe est sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues (Le Mans, Anwil, Orléans et Burgos), reste à ne pas, à nouveau, exploser en plein vol face à la Roca Team.

La dernière de Stojanovski

"Sur ce match, difficile de se projeter sur un résultat" reconnait le coach Laurent Vila, qui ne cache pas que trouver des points faibles à ce leader, particulièrement à domicile, n'est pas simple. "Leur force ce n'est pas tant l'aspect offensif, c'est surtout qu'ils défendent pendant 40 minutes, ils ne donnent rien à l'adversaire, que ce soit par des fautes, de l'agressivité ou une activité débordante... Ils ne donnent rien !" insiste le Catalan de l'Élan. Les chiffres en témoignent, Monaco a encaissé moins de 70 points en moyenne depuis le début de la saison lors de ses huit matchs - tous gagnés - disputés à domicile.

Pour l'Élan, sans aller jusqu'à parler de match bonus, il y a avant tout un fond de jeu à continuer de polir. Parce qu'Ousmane Dramé est déjà parti direction Gravelines, et que Vojdan Stojanovski le rejoindra dès le début de la semaine prochaine. "Une dynamique de résultats avec une dynamique d'équipe qui change" résume Vila, en pensant déjà à la meilleure manière de faire retrouver le rythme à Travis Leslie et Cheich Mbodj, et au retour proche à la compétition de Tyrus McGee. Les comportement béarnais seront donc avant tout scrutés, pour éviter une sortie de route du genre Dijon, dernière défaite en date mais cuisante, de l'Élan Béarnais.

Monaco / Élan Béarnais, c'est à vivre en intégralité ce samedi dès 18 heures pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !