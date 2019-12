Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais veut "tenter le tout pour le tout" à Dijon

Dijon, France

Au milieu de rencontres importantes face à des équipes de deuxième moitié de tableau – les victoires à Boulazac, contre Chalon, puis le match face à Orléans début janvier – l'Élan Béarnais se retrouve confronté à ce qui se fait de mieux en Jeep Élite ce lundi soir, hors les monstres ASVEL et Monaco, la JDA Dijon. Les Bourguignons, 3e meilleure défense de l'élite, 2e évaluation moyenne (98,8) auront les armes pour recevoir les Vert et Blanc.

Un Élan sans identité mais pas sans idées

Si L'Élan Béarnais peut se féliciter, pour la première fois de la saison, d'avoir gagné deux matchs consécutifs de championnat, Dijon s'avance avec d'autre certitudes. Les joueurs de Laurent Legname ont enchaîné à Levallois un quatrième succès de rang, en l'absence de leur meneur All-star, MVP la saison dernière, David Holston. L'américain est d'ailleurs toujours incertain pour la venue des Palois, touché aux ischios à Limoges, il est préservé depuis.

Laurent Vila se méfie de toute façon de la JDA, avec ou sans Holston. En son absence, le coach béarnais pointe tout de même "un groupe consistant, un basket très bien huilé, une des meilleures défenses du championnat", avec aussi des joueurs capable de compenser collectivement l'absence d'une vedette. Côté Élan, le plan de jeu est pour l'heure toujours réduit à sa plus simple expression, en fonction des forces du moment : "Sur du jeu direct : une première phase, s'il y a quelque chose on prend, et sinon cela passe par une deuxième phase avec du un-contre-un, du pick and roll ou de la création de la part de nos deux arrières" explique le coach. Ce qui tombe bien pour l'Élan c'est que Ronald Moore et Justin Dentmon ont semble-t-il trouvé une bonne complémentarité, portant notamment l'Élan vers la victoire dans le quatrième quart-temps contre Chalon.

Pour autant, cette absence d'identité de jeu forte des Béarnais, Laurent Vila refuse de la voir comme une fatalité : "On ne peut pas avoir une identité en intégrant des joueurs du jour au lendemain, en jouant chaque deux jours et sans pouvoir enchaîner trois ou quatre entraînements. Il faut sortir du cadre, de la logique basket, de la norme... Quand on parle avec Justin Dentmon, on voit qu'il a une autre vision (du basket, NDLR), qui se rapproche du basket américain. On voit qu'il y a d'autres styles de basket efficaces, avec beaucoup de shoots pris à trois points, des possessions accélérées, ça peut être payant. Il faut se dire qu'on peut aussi gagner en faisant un bon match d'attaque, il faut jouer à +1 / -1, il n'y a pas de règle cette année". Une équipe sans identité, imprévisible, et donc plus difficile à contrer ? L'Élan compte aussi là-dessus pour créer la surprise à Dijon.

Tyrus McGee, Travis Leslie, Léo Cavalière et Cheikh Mbodj, les blessés de l'Élan Béarnais ne rejoueront pas avant l'année prochaine. © Maxppp - © Quentin Top

