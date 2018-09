Bourg-en-Bresse, France

Enfin ! Après un mois et demi de préparation l'Élan Béarnais attaque la saison 2018/19 par un déplacement délicat à Bourg, 9e en fin de saison dernière aux portes des playoffs, derrière... l'Élan ! Une place dans les 8 premiers sera à nouveau l'objectif des Béarnais cette saison, même si au moment de l'engagement, il y a encore beaucoup d'inconnues.

Une alchimie à travailler

5 départs (Elie Okobo, Ken Horton, Alain Koffi, Kyan Anderson et Chris Dole) pour 6 arrivées (Jerrel Blassingame, CJ Harris, Donta Smith, Digué Diawara, Yohan Choupas et Akos Keller), il y a eu du changement à Pau, et l'essentiel c'est que tout cela prenne corps. « Il y a déjà une alchimie et une atmosphère positive au départ, note l'inusable capitaine Yannick Bokolo, et tout ça, cela ne se travaille pas, donc c'est déjà bien de l'avoir naturellement ». Et chacun trouve peu à peu sa place dans se groupe, Jerrel Blassingame est déjà le nouveau boute-en-train de service confiait Léo Cavalière dans Stade Bleu Béarn.

Les neufs matchs de préparation (3 victoires, 6 défaites) ont laissé entrevoir la volonté de pratiquer un jeu avec beaucoup de circulation de balle, un jeu pour coller au profil des principales recrues. Reste à mettre tout cela en place, et même si tout n'est pas encore prêt au moment d'entamer le championnat, Yannick Bokolo ne se fait pas de soucis : « Pour le premier match ce n'est pas forcément la peine d'être prêt à 100% au plan du basket, l'important c'est d'être prêt mentalement parce qu'on sait qu'on aura du temps pour tout mettre en place ».

Keller forfait, première tuile

L'Élan a justement battu son premier adversaire, Bourg, en préparation il y a quelques jours (80-74). Le genre de résultat qui donne de la confiance : « C'est vrai, ça rassure, confirme une des recrues à fort potentiel, Digué Diawara. Même s'il leur manquait quelques indivicualités, on voit que c'est une équipe à notre portée, on peut les battre ».

Première ombre au tableau, le pivot Akos Keller – dernière recrue de l'été – a été victime d'une crise d’appendicite alors qu'il était en Hongrie avec sa sélection. Il sera absent pour un mois environ et l'Élan se retrouve en difficulté à son poste. Chikoko devra évidemment tenir son rang et Laurent Vila compte sur le jeune Thibault Daval-Braquet pour sortir du banc quand il le faudra. Après ce déplacement à Bourg, les basketteurs béarnais enchaîneront un programme copieux : Monaco, Strasbourg, Dijon puis Levallois, autant dire qu'il ne faudra pas de retard à l'allumage, sous peine de devoir cravacher ensuite pour rattraper le bon wagon.

Les supporters des Vert et Blanc ont déjà hâte de retrouver leurs joueurs au Palais des Sports ! © Maxppp - Maxppp

JL Bourg / Élan Béarnais, c'est à vivre ce samedi dès 19h30 sur France Bleu Béarn !

