Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais calme Limoges et remporte le 109e Clasico (78-70)

Pour le retour de Limoges au Palais des Sports après plus de deux ans d'absence, l'Élan a tenu son rang, et fait chuter l'ennemi de toujours. Devant à la pause, malmenés dans le 3e quart-temps, les Palois se sont nourris de la belle ambiance pour arracher un succès précieux pour le maintien.

L'Élan Béarnais a battu Limoges ce jeudi soir au Palais des Sports, dans le 109e Clasico de l'histoire du basket français. 78-70 à l'issue d'un match où les Palois auront mené une bonne partie du temps, sans jamais créer l'écart. Justin Bibbins, en feu dans le dernier quart-temps et élu MVP, a permis à son équipe de complétement renverser la tendance. Une fin de match bouillante devant 800 spectateurs, le Clasico comme on l'aime.

Bien rentrés dans le match, les joueurs d'Eric Bartecheky exploitent la faible adresse adverse pour prendre les commandes (18-15 après dix minutes). Idem dans le deuxième quart-temps, même si une petite baisse de régime laisse Limoges tout près, 33-31 à la pause.

Dans le 3e quart-temps, l'Élan perd pied face à l'adresse de retour côté CSP, Caboclo fait mal et l'Élan est proche de la rupture (53-57 à la 30e). C'était sans compter dans le dernier quart-temps sur le retour au premier plan de Justin Bibbins (12 points dans les 10 dernières minutes dont deux tirs primés importantissimes), de son lieutenant Jay Threatt, et du capitaine Jérémy Leloup, parfait pour haranguer le Palais, avec Rémi Lesca, à la recherche d'énergie. L'Élan s'impose 78-70 et fait un pas de plus, et cette fois décisif, vers le maintien avec 12 victoires au compteur.