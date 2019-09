Basket - Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket a payé son irrégularité

Orléans, France

Germain Castano, entraîneur de l'Orléans Loiret Basket, avait prévenu. "Dans mon briefing, je l'avais bien dit: les gars, le championnat commence à 20h30, pas à 20h35... ce sera trop tard." A 20h31, ses joueurs ont déjà raté leur entame. Levallois commence par un 8-0 en 53 secondes. Cet écart, Orléans court après, revient au score, mais paie les efforts plus tard.

Orléans a mené pendant... 18 secondes

Oui, l'OLB est souvent revenu au score, malgré un écart maximal de 11 points pour Levallois en début de match et en milieu de troisième quart-temps. Oui, l'OLB y a cru, restant sur les talons de son adversaire grâce à quelques séries. Oui, l'OLB a même cru passer devant dans le quatrième quart-temps. Mais sur l'intégralité du match, l'OLB n'est passé devant que pendant 18 secondes.

"Défensivement, on a été trop inconsistant, explique Germain Castano. C'est le défaut qu'on avait un peu sur la préparation d'avant-saison et ça s'est vu. Le dernier quart-temps nous a été fatal. On encaisse 26 points, c'est beaucoup trop."

Cette défaite est d'une logique implacable. A force de courir après le score, de fournir beaucoup d'efforts défensifs comme offensifs, pour tenter de revenir au score, Orléans a craqué. Et le retard final de six points est logique. Orléans a souvent cravacher aux alentours des cinq à six points d'écart.

"Je pense que toute l'équipe a été un peu impressionnée par Levallois, au début, avoue le joueur orléanais Giovan Oniangue. Au début de match, ils ont fait beaucoup de course. On savait très que c'est ce qu'ils font de mieux. On a manqué de concentration et de détermination."

On a tenu tête à une des grosses équipes du championnat - Giovan Oniangue

De ce match, les Orléanais en ressortent aussi de la satisfaction. "On est une belle équipe, on l'a montré, souligne Giovan Oniangue. On a de belles individualités, mais on joue ensemble. Ce qui est très positif, c'est qu'on a tenu tête à une des grosses équipes du championnat. C'est très positif."

Un point de vue partagé par son entraîneur, Germain Castano. "J'ai trouvé qu'on avait parfois des attitudes super intéressantes. Malgré tout, on était là au début du quatrième quart-temps. On était dans le match. Mais les 27 points encaissés dans ce quatrième quart-temps nous font très mal."