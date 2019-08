Basket Jeep Elite : le Champagne Châlons Reims basket fait sa rentrée

Reims, France

Jour de rentrée ce lundi 12 août, sur le parquet de René Tys à Reims, pour le Champagne Châlons Reims basket, qui entame sa préparation pour la saison 2019-2020. Avec quatre joueurs qui étaient déjà dans l'effectif la saison dernière, et cinq recrues -dont 3 américains-. Une forme de continuité qu'apprécie Cédric Heitz, l'entraîneur du CCRB :"c'est vrai que 4 joueurs qui restent c'est pas mal, c'est mieux que par le passé, il n'y a pas de règle mais il vaut mieux avoir une continuité surtout entre des gens qui s'entendent bien, et c'est le cas !".

Des "connexions" pour faciliter la préparation

L'américain Jimmy Baron qui aurait pu faire le choix de partir, a notamment décidé de rester en Champagne. "Il y a cette connexion entre les 4 joueurs, et on aussi des connexions avec l'apport de Jean-Baptiste Maille et Jessie Begarin qui sont issus du même club (Rouen), et puis le meneur Nic Moore et Johan Passave qui étaient ensemble à Nanterre donc on espère que ça nous fera gagner du temps", précise encore Cédric Heitz.

On veut vraiment se mêler à la lutte pour les plays offs -- Laurent Gaudré, directeur général du club

Le club marnais a terminé 13ème de Jeep Elite la saison dernière et l'objectif c'est de faire mieux cette saison, souligne le directeur général Laurent Gaudré : "C'est pas suffisant, on veut vraiment se mêler à la lutte pour les plays offs... on est train de péreniser, c'est notre 6ème saison en Jeep Elite, donc maintenant _il faut aller tutoyer un petit peu au dessus_, sans oublier un contexte qui sera difficile parce qu'on sait que la lutte sera acharnée car il y aura trois descentes cette saison". Des ambitions avec un budget constant puisque le CCRB devrait être le 14ème ou le 15ème budget de Jeep Elite cette saison selon Laurent Gaudré.

Les recrues :

l'américain Dominique Archie : qui aura la lourde tâche de faire oublier Devin Ebanks ?

: qui aura la lourde tâche de faire oublier Devin Ebanks ? le meneur américain Nic Moore passé par Nanterre, et qui arrive de Rome

passé par Nanterre, et qui arrive de Rome Deux recrues en provenance de Rouen : le capitaine du club normand la saison dernière Jessie Begarin , et Jean Baptiste Maille

, et Mickael Fakuade qui arrive du club d'Orléans

Reprise du championnat le 20 septembre

Le CCRB a prévu une série de 8 matchs amicaux pour sa préparation : premier match amical la semaine prochaine le 21 août, contre Bruxelles. Et la reprise du championnat de Jeep Elite est prévue le vendredi 20 septembre à domicile : les marnais recevront Pau, au Palais des sports Pierre de Coubertin à Châlons.