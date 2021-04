Basket - Jeep Élite : le grec Ioannis Kouzeloglou dernière recrue de l'Élan Béarnais

À la recherche d'un joueur dans le secteur intérieur pour pallier les absences longues durées de Nicolas De Jong et Ousmane Dramé, l'Élan Béarnais a enrolé le Grec Ioannis Kouzeloglou. C'est le 16e et dernier contrat professionnel autorisé au club cette saison.

Voilà le dernier joueur qu'il manquait pour compléter l'effectif de l'Élan Béarnais cette saison. L'intérieur Ioannis Kouzeloglou (2m07, 26 ans) a paraphé ce mercredi le 16e et dernier contrat professionnel autorisé par les règlements. Joker médical de Nicolas De Jong, il vient renforcer la raquette et devrait pouvoir faire ses débuts en Béarn mardi prochain, à l'occasion de la réception du Portel. L'Élan reste sur une performance prometteuse, malgré la défaite, à l'ASVEL ce mardi soir (106-90). Il portera en Béarn le numéro 22.

Il zappe la fin du championnat grec

International U18 puis U20 avec l'équipe de Grèce, il a aussi participé en février dernier à deux matchs de qualification pour l'EuroBasket 2022. Kouzeloglou jouait jusqu'à ces derniers jours à l'Aris Salonique (21 matchs de championnat joués à 10,5 points à 44,8% et 7,2 rebonds en moyenne en 23 minutes). Auparavant il a également porté les couleurs de Lavrio et de Patras en Grèce également, et du Partizan Belgrade. L'Élan Béarnais, 17e de Jeep Élite, compte sur lui au moins jusqu'au 16 mai, date jusqu'à laquelle est, pour le moment, indisponible, le capitaine palois Nicolas De Jong.

La réaction d'Eric Bartecheky

Le coach de l'Élan a réagi à l'arrivée du Grec sur le site internet du club : "Nous étions en recherche d'un joueur capable de nous apporter dans le secteur intérieur, un profil plutôt athlétique pour disposer de plus de densité, de volume et de taille. Ioannis (Kouzeloglou) devrait être aussi en mesure de donner quelques minutes au poste 5, sur lequel évolueront Petr et Hamady. Comme je l'ai souvent répété, cette recherche, au vu de la situation actuelle du marché et du contexte en général, a été très compliquée.C'était pourtant très important car nous nous devions d'étoffer le groupe qui pourra, je l'espère vivement, récupérer aussi Vee Sanford dès jeudi à l'entraînement, lui qui a été ménagé face à Boulogne-Levallois et l'ASVEL."

